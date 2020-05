Tom Cruise va tourner un film dans l'espace

Il repousse sans cesse ses propres limites avec les films d'action dans lesquels il tourne. Tom Cruise vise toujours plus haut et veut maintenant aller tourner dans l'espace. L'acteur américain serait sur un projet avec la NASA et Elon Musk, le fondateur de la firme SpaceX.

La tête d'affiche de la saga Mission : Impossible aura effectué des grandes choses dans sa vie. Il a grimpé le Burj Khalifa dans Protocole fantôme ou s'est offert une session de HALO jump dans Fallout. Mais ça ne lui suffit pas et il ambitionne de partir tourner quelque chose au-dessus de nos têtes, dans l'espace. Le défi ultime, pour un homme qui veut s'affirmer comme la pointure du cinéma d'action et qui a, de plus, le pouvoir de se le permettre. Après avoir exploré de multiples possibilités dans des tournages sur la terre ferme ou dans les airs, il ne lui reste qu'à aller là où aucun autre acteur n'est allé. Un projet qui aurait pu se faire il y a des années, puisque Tom Cruise et James Cameron avaient déjà envisagé de faire un film dans l'espace, sans que rien n'aboutisse.

Tom Cruise veut conquérir l'espace

Le média américain Deadline rapporte que Tom Cruise serait en contact avec la NASA et SpaceX, la société d'exploration spatiale d'Elon Musk, pour préparer un film d'aventure qui se déroulera dans l'espace. Des images ont déjà été tournées là-haut, mais aucune production de fiction n'a jamais été filmée dans ces conditions. Ce challenge, Tom Cruise veut être le premier à le relever. Il s'entoure alors de pointures dans ce domaine pour parvenir à trouver les technologies et les outils qui rendront cela possible. Avant de s'emballer, notons que ce film n'en est qu'au tout début de se son développement et que pas grand chose n'est encore défini.

Il faudra vraisemblablement du temps avant que cette histoire ne se fasse, on imagine bien que tourner dans de telles conditions demande une vraie préparation et du matériel spécifique. Par ailleurs, aucun studio n'est encore sur les rangs pour porter le film. L'argument commercial est totalement hors du commun, unique. De quoi permettre de tout casser au box-office mondial. Mais il faut les reins solides pour assurer financièrement une entreprise de la sorte. Imaginez tout ce qu'implique un tournage d'une grosse production, sur et en dehors du plateau, puis ajoutez à tout ça la contrainte de l'espace. Bref, ça peut être dingue et historique si ça se fait. Tom Cruise a là l'occasion de rendre has been tous les autres blockbusters.