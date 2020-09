Tom Felton (Harry Potter) est méconaissable dans les images de son nouveau film

Tom Felton, Draco Malefoy dans la saga Harry Potter, revient avec un nouveau rôle pour lequel il se métamorphose physiquement. Découvrez-le sur les premières images de "A Babysitter's Guide to Monster Hunting", un film Netflix prévu pour le milieu du mois d'octobre.

Tom Felton se métamorphose en monstre

À 33 ans, Tom Felton a tourné la page Harry Potter. Le public l'a découvert en Draco Malefoy, adversaire du sorcier à lunettes. Un insupportable gamin à la chevelure blonde, qui sévissait dans la maison Serpentard. On le retrouvera dans A Babysitter's Guide to Monster Hunting, adaptation en long-métrage pour Netflix du bouquin éponyme de Joe Ballarini. Il campera dedans The Grand Guignol, méchant d'une histoire dans laquelle des babysitters appartenant à une société secrète se servent de leurs pouvoirs pour protéger les enfants des monstres. Il est plus précisément question de la jeune Kelly Ferguson (Tamara Smart), qui doit veiller sur le petit Jacob au moment d'Halloween. Un long-métrage pour les adolescents, qui donnera l'occasion à Tom Felton de s'illustrer sous un nouveau visage. On le sait capable d'incarner des rôles de méchant mais il s'offre ici, en plus, un relooking. Des premiers aperçus du film viennent de sortir et il paraît vraiment méconnaissable dessus :

L'acteur britannique a un air menaçant et entre pleinement dans son rôle avec du maquillage ainsi qu'une autre coupe de cheveux. Au premier coup d'œil, on ne le reconnaît pas. Nous verrons comment il s'en sort avec la sortie du film le 15 octobre prochain sur Netflix.

Pas simple de rebondir après Harry Potter...

Les jeunes acteurs qui se sont faits un nom avec la saga Harry Potter n'ont pas tous une suite de carrière florissante. Daniel Radcliffe a mis du temps pour rebondir et s'offre un second souffle avec un tas de séries B. Emma Watson est peut-être celle qui s'en sort le mieux, comme son personnage d'Hermione, elle fait preuve d'intelligence dans ses choix. Pour Rupert Grint, c'était un peu la même limonade que pour Tom Felton, mais récemment on a pu le voir dans ABC contre Poirot et Servant. Les deux acteurs ont du mal à trouver des rôles marquants qui vont les faire rebondir. L'interprète de Draco Malefoy n'a pas tourné dans un seul succès populaire et doit se contenter de performances qui ne marquent pas. A Babysitter’s Guide to Monster Hunting, avec la puissance de Netflix, peut lui assurer un retour sur les radars.