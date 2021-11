Tom Hardy et Channing Tatum dans un film sur l'évacuation d'Afghanistan

Les comédiens Channing Tatum et Tom Hardy vont se retrouver ensemble à l’écran pour un film de guerre inédit. Produit par Universal Pictures, le projet va raconter une mission d’évacuation en Afghanistan.

Un film de guerre encore bien mystérieux

Universal Pictures vient d’acquérir le scénario original de George Nolfi, réalisateur de L’Agence et co-scénariste de Prisonniers du temps, Ocean’s Eleven ou encore La Vengeance dans la peau. Un récit qui n’a pas encore de titre officiel, mais qui va se concentrer sur trois anciens membres des forces spéciales qui décident de retourner au front en Afghanistan. Basée sur des faits réels, cette histoire raconte comment ces trois héros sont allés se battre aux côtés de leurs homologues afghans, pour sauver leurs familles et leurs alliés, laissés aux mains des Talibans après l’évacuation chaotique de l’armée américaine. Tandis que le projet n’a pas encore de réalisateur attaché, on sait cependant que Channing Tatum et Tom Hardy tiendront deux rôles principaux (certainement deux des trois anciens soldats). Le projet est également co-produit par Reid Carolin et Peter Kiernan de chez Free Association, et sera donc distribué par Universal Pictures.

Tom Hardy et Channing Tatum en têtes d’affiche

Channing Tatum et Tom Hardy ne sont pas des acteurs réguliers des films de guerre, mais ce nouveau projet ne sera par leur premier coup d’essai. Channing Tatum s’est déjà illustré dans quelques films d’action comme la saga G.I. Joe, White House Down ou encore Public Enemies. Quant à Tom Hardy, ses fans ont pu le voir dans Dunkerque, Déserteur ou encore La Chute du Faucon noir, son tout premier rôle au cinéma.

Tom Hardy et Channing Tatum ©Sada el Balad

Dernièrement, Channing Tatum a fait une brève et hilarante apparition dans Free Guy et prêtait sa voix à George Washington dans America : Le Film. Prochainement, il sera notamment à l’affiche de The Lost City et de Dog. Quant à Tom Hardy, il est actuellement à l’affiche dans Venom : Let There Be Carnage. On pourra prochainement le retrouver dans Havoc, et potentiellement dans les films Marvel Morbius et Spider-Man : No Way Home dans la peau de Venom.