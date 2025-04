Tom Hardy milite pour un crossover entre Venom et Spider-Man

Comme de nombreux fans, Tom Hardy rêverait de voir s’affronter sur écran son personnage de Venom et celui de Spider-Man. Si le studio Sony venait enfin à lancer un tel projet, l’acteur serait intéressé.

Venom, la poule aux œufs d’or du SonyVerse

Durant six ans, Tom Hardy a incarné Eddie Brock, alias Venom, dans la trilogie consacrée à l’ennemi de l’homme-araignée pour le SonyVerse. Le pari fut plutôt fructueux pour le studio, malgré la pluie de critiques négatives. Sur les 2 milliards de dollars engrangés à travers les cinq films de Sony (hors Kraven le chasseur), la trilogie Venom en a rapporté 1,7 milliard à elle toute seule.

Cela dit, la trilogie a eu du mal à maintenir son succès. Le premier Venom, sorti en 2018, avait rapporté 856 millions de dollars au box-office mondial. Tandis que le dernier opus, Venom : The Last Dance, sorti en octobre 2024, a tout juste rapporté 397 millions dans le monde. Mais à peine terminée, la franchise pourrait reprendre. C’est en tout cas le souhait de Tom Hardy.

Tom Hardy se dit prêt à revenir dans la peau de Venom

Dans une interview avec le site ComicBook.com, Tom Hardy précise d’abord : « J'adore Venom et j'ai passé un bon moment à le faire ». Puis, l’acteur que l’on a également vu dans Inception et The Revenant a fait une nouvelle fois part de son envie d’un crossover entre Spider-Man et Venom. Selon le principal intéressé, c’était d’ailleurs ce qui était prévu pendant un moment.

« Nous avons été aussi proches que possible, sans toutefois pouvoir faire un film ensemble, ce que j'aurais adoré faire, car c'est tellement amusant », regrette Tom Hardy.

D’après ses dires, la rencontre entre Venom et Spider-Man n’a jamais eu lieu à cause de la politique du studio Sony. Nous n’en saurons pas davantage. Cependant, Tom Hardy s’est dit prêt à revenir dans la peau de Venom si un crossover était finalement dans les tuyaux. Ou bien même un quatrième film sur le symbiote.

Mais pour Tom Hardy, sa principale source de motivation pour un crossover sont les enfants. « Même si les adultes adorent les films de super-héros, comme le montrent leurs succès au box-office, je pense que les enfants me rappellent constamment l'importance de ces personnages. Et ils ne comprennent pas pourquoi leurs personnages préférés ne sont pas ensemble dans les films ».

Sony et Marvel seront-ils un jour capables de réparer cette erreur ? Rien n’est moins sûr.