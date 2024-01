Cette bourde a failli faire perdre à Tom Holland un gros bonus d'Avengers

Tom Holland aurait pu ne jamais recevoir un gros bonus lié au box-office d'un des films "Avengers" à cause d'une erreur du service de comptabilité sur son nom, un peu trop similaire à un autre acteur.

Tom Holland, à ne pas confondre avec...

Tom Holland a vu sa carrière basculer lorsqu'il est devenu le nouveau visage de Peter Park, alias Spider-Man, dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). C'est en 2016 dans Captain America: Civil War qu'il a fait sa première apparition dans ce rôle. Et il a depuis était au centre de plusieurs films consacrés au super-héros, dont le dernier en date Spider-Man: No Way Home (2021). Mais l'acteur est aussi connu pour ses bourdes en révélant des éléments sur des productions Marvel qui devaient rester secrets. Ce qui est devenu un gag apprécié par les fans.

Tom Holland - Spider-Man No Way Home ©Marvel

Cependant, il n'y a pas que Tom Holland qui peut faire des erreurs. Et le comédien a bien failli être cette fois la victime d'une "petite bévue". Alors qu'il devait recevoir un important bonus financier, lié aux résultats du box-office d'un des films Avengers (Infinity War ou Endgame), son chèque est allé à quelqu'un d'autre. Un autre acteur du nom de... Tom Hollander.

Une belle déception

Il n'est pas difficile de comprendre ce qu'il s'est passé en voyant la forte ressemblance entre leurs noms. C'est l'acteur anglais, vu dans la saga Pirates des Caraïbes, dans Orgueil et Préjugés ou encore dans The King's Man : Première mission, qui a révélé cette drôle d'anecdote, lors du Late Night de Seth Meyers. Il a expliqué avoir brièvement été représenté par la même agence artistique. Et une confusion a eu lieu au sein de la comptabilité visiblement. Il a en effet reçu un e-mail pour l'informer du paiement d'un gros bonus lié au box-office d'Avangers. Ce qui a évidemment tout de suite surpris Tom Hollander : "Je me suis dit, je ne crois pas être dans Avengers".

Bien entendu, l'erreur a été corrigée, mais ce fut surtout pour Tom Hollander l'occasion de découvrir qu'il était loin de gagner autant que l'interprète de Spider-Man, puisque lui venait d'être payé "seulement" 30 000 dollars pour un show de la BBC. C'est non sans humour qu'il a raconté être redevenu très humble après cela.

Mon sentiment de suffisance a disparu très rapidement. Mais c'est le business. Il y a des hauts et des bas. On passe de héros à zéro.

Tom Hollander a admis qu'il était régulièrement confondu avec Tom Holland. Du moins, avant d'être vu en personne. Il aurait ainsi involontairement déçu des enfants qui espéraient voire le visage de Peter Parker. Une situation "difficile" pour lui, car comme il le dit lui-même, il était là avant.