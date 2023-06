Tom Holland dévoile le film Spider-Man qu'il préfère

Tom Holland, l'interprète de Peter Parker depuis 2016, a dévoilé le film Spider-Man qu'il préférait. En toute humilité, son choix ne s'est pas porté sur l'un de ses films.

Spider-Man : déjà dix films !

Le personnage de Spider-Man aura eu la chance d'être à l'affiche de nombreux films. Sans même compter ses apparitions comme personnage secondaire dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), Spidey c'est tout de même depuis 2002 pas moins de dix films ! Il y a eu d'abord la trilogie de Sam Raimi (2002-2007) avant qu'Andrew Garfield ne reprenne le rôle de Tobey Maguire en 2012 et 2014.

Puis, Tom Holland a fait son apparition en Peter Parker dans Captain America: Civil War (2016) avant d'avoir son propre film Spider-Man: Homecoming (2017). L'acteur a ensuite été à la tête des deux suites. Et à cela s'ajoutent les films d'animation New Generation (2018) et Across the Spider-Verse (2023). Ce dernier venant de sortir dans les salles (voir notre critique), on vous proposait d'ailleurs notre classement de tous les films Spider-Man.

Le choix de Tom Holland

Dix longs-métrages ont donc été proposés en une vingtaine d'années. Chacun aura son préféré dans le lot. Et il a justement été demandé à Tom Holland d'en choisir un. L'acteur a ainsi révélé son choix auprès de l'Associated Press (via Deadline). On aurait pu penser qu'il opte pour l'un des Spider-Man dans lesquels il est directement impliqué, mais finalement le comédien a mis en avant le premier film d'animation New Generation.

Je pense que le premier film du Spider-Verse est le meilleur film de Spider-Man jamais réalisé. Je suis tellement fier de toutes les personnes impliquées. (...) Je suis impatient de voir le deuxième film. Je suis sûr qu'il sera à la hauteur de toutes les attentes, et j'ai hâte de le voir.

Spider-Man New Generation ©Sony Pictures France

New Generation est en effet une excellente proposition et un très bon choix de la part de Tom Holland. Mais en plus de cela, en optant pour ce film, l'acteur évite toute comparaison avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et permet d'appuyer un peu plus la promotion d'Across the Spider-Verse. Plutôt malin...