Tomb Raider 2 : Alicia Vikander donne des nouvelles du film

Après un premier film mitigé, "Tomb Raider 2" reste toujours dans les tuyaux. Le projet avance très lentement mais reste d'actualité d'après la comédienne Alicia Vikander qui incarne Lara Croft.

Tomb Raider, du (nouveau) jeu au film

La saga vidéoludique Tomb Raider a eu droit à un joli reboot en 2013 grâce à Crystal Dynamics et Square Enix. Dans ce jeu sobrement titré Tomb Raider, on assiste à un retour aux bases du survival avec Lara Croft plus jeune. Perdue sur une île, l'héroïne est plus vulnérable mais va se transformer au fil de l'aventure. C'est sur ce premier titre (qui donna lieu ensuite à Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider) que s'est basé le film Tomb Raider de Roar Uthaug sorti au cinéma en 2018. Pour incarner Lara, Alicia Vikander a été choisie. Un profil intéressant et assez proche du personnage dans le jeu vidéo. Ce qui n'a pas évité à la comédienne de se soumettre à un entraînement musclé.

Pour autant, si sur le papier le film avait tout pour convaincre, le résultat a été plutôt décevant. Le scénario proposant notamment des variations peu pertinentes par rapport au jeu. La presse s'est montrée mitigée, et le succès dans les salles n'a pas non plus été énorme. Mais avec 275 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 94 millions de dollars, une chance existe de voir arriver prochainement un Tomb Raider 2 sur grand écran.

Tomb Raider ©Warner Bros.

Une suite qui se fait attendre

C'est du moins ce qu'affirme Alicia Vikander. La comédienne a profité d'une interview donnée à Collider autour du film The Green Knight pour donner une petite update sur cette suite que devrait réaliser Misha Green.

Forcément, la crise de Covid-19 a freiné le développement de Tomb Raider 2. Mais, d'après Alicia Vikander, un scénario serait en préparation.

Nous n'avons pas encore de feu vert, mais le script est en préparation. C'est très récent, maintenant que le monde est à nouveau opérationnel. Misha est à bord et elle travaille sur le script en ce moment. Je suis donc très excité de lire quelque chose très bientôt.

Tomb Raider 2 est donc encore loin d'être lancé. Certes, Alicia Vikander se montre optimiste, mais on sait bien que sur ce genre de projets il peut y avoir de nombreux rebondissements. D'autant plus au moment de l'écriture du scénario. Dans tous les cas, il faudra attendre encore un moment avant de voir quoi que ce soit de cette suite.