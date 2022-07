Tomb Raider : Alicia Vikander ne jouera plus Lara Croft

Alicia Vikander n'aura eu l'occasion d'incarner Lara Croft que dans un film Tomb Raider. MGM ne pouvant désormais plus utiliser la licence, d'autres studios vont tenter de l'acquérir. Après quoi il faudra trouver une nouvelle actrice.

Tomb Raider, du jeu vidéo au cinéma

Tomb Raider est, depuis 1996, une célèbre licence de jeux vidéo dans lesquels les joueurs contrôlent Lara Croft, une archéologue aventurière qui visite tout un tas de tombes ancestrales en short, flingues en main et avec une queue de cheval. L'imagerie autour du personnage est rapidement devenue culte et encore aujourd'hui nombreuses sont les cosplayeuses à reproduire sa tenue vestimentaire. Alors que de nombreux jeux se sont succédés, Hollywood à tenté de porter l'héroïne sur grand écran.

D'abord avec Angelina Jolie dans Lara Croft : Tomb Raider (2001) et Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie (2003). Avant qu'un reboot ne soit produit en 2018, inspiré des nouveaux jeux développés par Crystl Dynamics à partir de 2013.

Lara Croft (Alicia Vikander) - Tomb Raider ©Warner Bros.00

Titré sobrement Tomb Raider, ce dernier film voit Alicia Vikander reprendre le rôle mythique de Lara. On la découvre assez jeune, la vingtaine à peine, des années après la disparition de son père. Elle tombe un jour sur une vidéo de ce dernier qui explique avoir trouvé un mystérieux tombeau sur une île au sud du Japon. Ni une ni deux, Lara décide de s'y rendre. Mais une organisation qui se fait appeler la Trinité est également à la recherche de ce tombeau...

Alicia Vikander n'est plus Lara Croft

Bien qu'il soit rentable, Tomb Raider n'est pas un immense succès à sa sortie. Ce qui n'empêche pas une suite d'être envisagée, tandis qu'Alicia Vikander déclare être partante pour un second opus. Seulement les années passes et rien de concret ne se fait. Et cela risque d'être encore plus compliqué maintenant que MGM ne dispose plus des droits d'exploitation de Tomb Raider, comme l'annonce Deadline. Désormais, d'autres studios vont devoir se battre et faire la meilleure offre possible pour pouvoir acquérir ces droits.

Conséquence directe, le second film avec Alicia Vikander, qui était vaguement en projet (MGM avait un temps annoncé un film pour mars 2021, soit en pleine pandémie), est totalement arrêté. De plus, une nouvelle actrice va devoir être castée pour incarner Lara Croft. Sauf retournement de situation, Alicia Vikander n'aura donc eu qu'un film pour faire ses preuves en tant que Lara.