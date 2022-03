Tommy Flanagan (Braveheart, Gladiator) : d'où viennent les cicatrices de l'acteur ?

Fidèle allié de Mel Gibson dans "Braveheart", puis Ciceron dans "Gladiator" avant de jouer dans "Sons of Anarchy", Tommy Flanagan a marqué les esprits en partie par ses cicatrices imposantes au visage.

Les débuts marquants de Tommy Flanagan

Tommy Flanagan fait partie de ces acteurs qu'on n'oublie pas. Un visage unique qu'on découvrait en 1995 avec Braveheart de Mel Gibson. Même s'il n'est pas au premier plan du long-métrage, il marque tout de même les esprits en jouant un Ecossais qui combattra aux côtés de William Wallace. Plus précisément, l'homme qui voit son épouse obligée de passer sa première nuit avec un Seigneur anglais en raison du droit de cuissage (noctis primae) instauré par Édouard Ier d'Angleterre pour pousser à bout les Ecossais.

Braveheart ©Icon Productions

Par la suite, Tommy Flanagan a enchaîné d'autres seconds rôles parmi lesquels on retient principalement Gladiator (2000) de Ridley Scott. Dans celui-ci, il interprète Cicéron, le fidèle bras droit de Maximus (Russell Crowe). Dans ces deux films particulièrement (puis, bien plus tard dans Sons of Anarchy), les cicatrices au visage de l'acteur s'accordent parfaitement avec l'histoire et l'univers. A tel point qu'on aurait pu penser qu'il ne s'agissait que d'un maquillage pour représenter la violence de la guerre. Seulement non, il s'agit bien de vraies cicatrices. Mais comment le comédien les a eues ?

L'origine des cicatrices

Tommy Flanagan est un pur produit de Glasgow. Dans ses jeunes années, avant de devenir acteur, il officiait comme DJ dans un pub. Un soir de 1992, après le show, il fut attaqué par un gang qui voulait le voler. Flanagan ne se laissa pas faire. En conséquence, le groupe lui laissa cette marque au visage. Plus précisément David Hugues, un trafiquant de l'époque. A l'aide d'un couteau, il lui fit ce "sourire de l'ange" (ou "sourire de Glasgow") qui consiste à marquer la bouche de la victime jusqu'aux oreilles. Ce serait alors à l'hôpital que son ami Robert Carlyle l'aurait persuader d'essayer de devenir acteur.

Depuis, Tommy Flanagan est une valeur sûre du cinéma et des séries. Il est surtout parvenu à s'imposer comme il est, sans avoir à cacher son accent écossais ou ses cicatrices. Souvent interrogé sur la question, il expliquait en 2014 auprès de Vulture ne plus prêter attention à ses cicatrices.

C'est juste de l'histoire ancienne maintenant. C'était une chose horrible qui s'est produite il y a 20 ans. Je m'en fiche maintenant. C'est comme une grosse ride sur mon visage.

Vu récemment dans Mayans M.C. et Westworld, Tommy Flanagan est surtout au casting de Power Book IV: Force disponible sur STARZPLAY.