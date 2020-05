Tommy Wiseau perd un procès pour avoir tenté d'enterrer un docu sur The Room

Tommy Wiseau, le célèbre réalisateur de « The Room », vient de perdre un procès contre des documentalistes. Ces derniers voulaient faire un documentaire sur la débâcle de « The Room », avant de se faire court-circuiter par « The Disaster Artist ».

En 2003, Tommy Wiseau entre dans la légende. Ce cinéaste en herbe sorti de nul part met en scène The Room, considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Le réalisateur mystérieux et excentrique voulait réaliser un drame inspiré de ses propres expériences. Mais le long-métrage s'avère être un navet en puissance ne récoltant que rires et railleries. Mais avec le temps, et beaucoup de chance, le métrage est en quelque sorte devenu culte. En 2017, James Franco décide de raconter cette histoire dans l'excellent The Disaster Artist.

Depuis la sortie de The Disaster Artist, produit par Tommy Wiseau, ce dernier est en procès contre une équipe de documentalistes. Richard Harper, Fernando Forero McGrath, Mark Racicot et Richard Towns sont les créateurs de Room Full of Spoons, un documentaire qui revient sur la tragédie de The Room et qui devait également sortir en 2017. Mais le projet a été totalement éclipsé par The Disaster Artist. Tommy Wiseau a empêché la sortie de Room Full of Spoons et ça va lui coûter cher.

700 000$ de dommages et intérêts

D'après Variety l'équipe du documentaire a donc porté plainte contre Tommy Wiseau pour concurrence déloyale. Selon la décision rendue par le juge Paul Schabas de la cour supérieure de l'Ontario, Tommy Wiseau doit payer 550 000$ en dommages et intérêts compensatoires et plus de 150 000$ en dommages et intérêts punitifs.

En 2017, Tommy Wiseau a en effet intenté une action en justice. Il a obtenu une injonction pour empêcher la sortie du documentaire. Il alléguait à l'époque que les documentalistes avaient violé ses droits d'auteur en utilisant des extraits de The Room sans permission. Mais aujourd'hui, le juge a statué que l'incorporation de ces images dans le documentaire est couverte par une utilisation équitable et légale. Voici la déclaration du juge Schabas :

Les informations utilisées étaient disponibles auprès de sources publiques, c'est ainsi que les accusés les ont obtenues. Wiseau est sensible à ces informations car il cultive une aura de mystère autour de lui. Mais la divulgation de ces faits n'est pas, objectivement, quelque chose qui peut être décrit comme « hautement offensant ».

The Disaster Artist s'est avéré être un énorme succès critique. Le film a rapporté plus de 29 millions de dollars au box-office. De quoi dégoûter les réalisateurs de Room Full of Spoons, qui voulaient capitaliser sur une sortie la même année. Au lieu de ça, ils obtiennent de l'argent directement des poches de Tommy Wiseau.

Maintenant que le procès est terminé, les documentalistes tentent de distribuer leur film sur un service de streaming. Quant au juge Schabas il n'a pas pu s'empêcher de décrire le comportement égoïste de Tommy Wiseau pendant le procès :

Une grande partie du témoignage de Wiseau était simplement de vagues affirmations. Il a évité de répondre à de nombreuses questions et s'est plaint du processus. Wiseau a donné de longues réponses égoïstes lors du réexamen de l'affaire.

C'est vrai que le cinéaste est célèbre pour son flegme. Tommy Wiseau a entretenu beaucoup de mystère autour de sa personne, et a toujours dissimulé la manière dont il a obtenu les millions de dollars nécessaires à la production de The Room. Le documentaire Room Full of Spoons apportera peut-être de la lumière sur ces zones d'ombre, s'il arrive à sortir un jour...