Top 10 Netflix : ce documentaire retourne le cerveau des abonnés

Après "La Vérité kidnappée" c'est un autre fait divers rocambolesque qui cartonne sur Netflix avec le documentaire "Lover, Stalker, Killer", disponible depuis le 9 février. Ses rebondissements sont dignes des plus grands thrillers hollywoodiens.

Lover Stalker Killer : un nouveau docu fait le buzz sur Netflix

Moins d'un mois après La Vérité kidnappée, c'est un autre documentaire qui fait le buzz actuellement sur Netflix. Cette fois, il ne s'agit pas d'une série, mais d'un film de 90 minutes intitulé Lover, Stalker Killer : L'ex de l'extrême.

Disponible depuis le 9 février dernier, le programme s'est déjà imposé dans le Top 5 des films les plus visionnés de la plateforme. Il faut dire que le scénario est digne des plus grands thrillers hollywoodiens, avec tout un tas de rebondissements haletants.

Une histoire vraie sordide

Le documentaire Lover, Stalker, Killer revient sur l'histoire sordide qu'a vécue Dave Kroupa en 2012. Ce père de famille fraîchement célibataire, avait décidé de retrouver l'amour en s'inscrivant sur une application de rencontres en ligne. Très vite, il est tombé sous le charme de Liz, une mère célibataire avec qui il partageait de nombreux points communs.

Mais rapidement après leur rencontre, il croise par hasard la route de Cari, une jeune femme, avec qui il a une histoire d'amour. Mais peu après l'avoir quittée, il commence à recevoir des SMS de menaces de cette dernière, de plus en plus inquiétants. Elle le harcèle pendant des années, et menace même de tuer ses proches, dont Liz, et son ex-femme Amy. Lorsque des enquêteurs commencent à se pencher sur le dossier, des choses étranges émergent.

Des rebondissements dignes d'un thriller hollywoodien

Comme souvent avec ce genre d'affaire, la vérité n'est pas simple à déceler et au fil du documentaire, des rebondissements invraisemblables interviennent.

On ne pourra pas enlever à Netflix le don pour dénicher les faits divers les plus tordus possibles, aux scénarios tellement imprévisibles, qu'on les croirait sortis de l'imagination des plus grands scénaristes de thrillers.

Si vous êtes amateurs du genre, il ne faut pas passer à côté de Lover, Stalker, Killer sur Netflix !