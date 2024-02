Top 5 Netflix : ce film de SF attendu depuis 4 ans cartonne déjà

"Code 8", un petit film de science-fiction financé grâce à un financement participatif sorti en 2020 avait créé un engouement mondial grâce à Netflix. Sa suite vient d'arriver sur la plateforme et cartonne déjà.

Code 8 : la belle histoire

En 2020, le film de science-fiction Code 8 débarque sur Netflix et c'est un succès immédiat auprès des spectateurs. Le long-métrage mis en scène par Jeff Chan se hisse dans le top 10 des contenus les plus visionnés dans plusieurs pays du monde (dont la France).

Basé sur le court-métrage éponyme sorti en 2016, le film se situe dans un monde où 4% de la population naît avec des pouvoirs surnaturels. Cependant, au lieu d'être vus comme des héros, ces individus, souvent appelés "Powers", sont marginalisés et font face à la discrimination.

L'histoire se concentre sur Connor Reed, joué par Robbie Amell, un jeune homme doté de pouvoirs électriques qui lutte pour payer le traitement médical de sa mère malade. Face à un manque d'options légales, il se retrouve entraîné dans le monde du crime organisé, où il utilise ses capacités pour des jobs de plus en plus dangereux sous la direction de Garrett, un criminel avec des pouvoirs qui est joué par Stephen Amell, le cousin de Robbie Amell.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

La genèse de Code 8 est intéressante puisque le film a vu le jour grâce au financement participatif. Ainsi, en 2016, Robbie et Stephen Amell lancent une campagne de financement sur le site Indiegogo, en publiant le court-métrage, avec pour objectif initial de récolter 200 000 dollars. La campagne a finalement recueilli plus de deux millions de dollars grâce aux contributions, ce qui a permis de financer la production du film.

La suite est disponible sur Netflix

Quatre ans plus tard, la suite, simplement baptisée Code 8 : Partie II est disponible sur Netflix depuis ce 28 février. Et la belle histoire continue, puisque le film s'est immédiatement hissé à la première place des longs-métrages les plus visionnés sur la plateforme.

Toujours portée par Stephen et Robbie Amell et mise en scène par Jeff Chan, cette suite se situe dans le même univers que le premier, et se concentre sur la quête d'une jeune fille, Pavani, qui cherche à obtenir justice pour son frère assassiné. Elle est témoin des méfaits de policiers corrompus et sollicite l'aide de Connor (Robbie Amell) et Garrett (Stephen Amell) pour atteindre son objectif.