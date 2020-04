Top Gun 2 : Iceman/Val Kilmer aurait pu ne pas revenir

L'acteur Val Kilmer a révélé qu'initialement son personnage de Iceman n'était pas prévu dans le script de « Top Gun : Maverick ». Il a dû énormément insister pour participer à cette suite tant attendue.

En 1986, Tony Scott réalise un classique générationnel : Top Gun. Un film culte au Panthéon du cinéma américain qui a notamment donné à Tom Cruise une renommée internationale. Également porté par Tom Skerritt, Val Kilmer et Meg Ryan, le long-métrage avait rapporté plus de 356 millions de dollars au box-office. Plus de trente ans après l'original, Paramount produit une suite, confiée à Joseph Kosinski.

Iceman absent du film ?

Contrairement à beaucoup de redémarrages, Top Gun : Maverick ne ramène pas énormément d'acteurs de son casting originel. L'attraction principale est finalement Tom Cruise. Le casting se compose globalement de têtes nouvelles avec notamment Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm et Ed Harris. Un casting certes imposant, mais qui ne figurait pas dans le premier film. Même Val Kilmer s'est battu avec ferveur pour revenir dans cette suite.

En effet, le plan initial était de laisser Iceman sur la touche. Mais il y a eu un changement d'avis de la part de Tom Cruise et de Paramount. Val Kilmer s'est visiblement donné beaucoup de mal pour participer au film. Dans son nouveau mémoire I'm your Huckleberry, l'acteur explique brièvement comment il a convaincu Tom Cruise et les producteurs de le laisser reprendre son rôle :

Cruise l'a fait. Cruise n'aurait pas pu être plus cool. Tom et moi avons repris là où nous nous étions arrêtés. Les retrouvailles se sont bien passées.

Le personnage de Iceman a définitivement lancé la carrière de Val Kilmer. Un rôle important pour lui et sa popularité. Mais depuis vingt ans maintenant, sa carrière s’essouffle énormément. Il peine à trouver des rôles importants et à part quelques apparitions à droite à gauche, l'acteur ne tourne dans rien de notable. Dernièrement il était néanmoins à l'affiche de Le Bonhomme de Neige et dans Song to Song. Un film comme Top Gun : Maverick serait une bénédiction pour lui offrir une nouvelle présence notable à l'écran.

Reste à savoir quel sera le degré d'implication de Iceman dans le récit de Top Gun : Maverick. On espère que le personnage aura plus d'importance qu'une simple apparition, et que Val Kilmer brillera comme à sa grande époque.