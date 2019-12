Top Gun 2 : une nouvelle bande-annonce à la gloire de Maverick

Vous avez aimé ? Partagez :

« Top Gun : Maverick », la suite du film culte sorti en 1986, sera au cinéma le 15 juillet 2020. Un film très attendu, avec Tom Cruise reprenant son rôle de Maverick, qui se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Un spectacle qui s’annonce renversant.

À l’image de son prédécesseur, Top Gun : Maverick s’annonce sur des bases élevées. De l’action, du drame, des avions de chasse pilotés par l’élite des pilotes américains, et un Maverick qui, comme son interprète Tom Cruise, ne semble pas offrir de prise aux années qui passent.

Les bons ingrédients font-ils la bonne recette ?

Cette deuxième bande-annonce débute là où la première se terminait, dans la traînée du fameux F-14 Tomcat. Une manière de faire valoir une continuité avec le premier film, et qui est déjà une bonne idée. À vrai dire, cette bande-annonce reprend les codes du premier film : il y aura la pointe de vitesse à moto, le problème de réacteur, et Maverick qui est resté une tête brûlée, ce que ne manquent pas de lui faire remarquer ses supérieurs.

Le thème musical de Top Gun est repris, avec une mise au goût du jour a priori réussie. Ces quelques notes devenues iconiques mettent quelques frissons, alors qu’on voit Maverick montrer à ses élèves de quoi il est capable aux commandes de son flambant neuf F-18. Les liens sont forts avec le Top Gun de 1986, ne serait-ce que parce que Maverick va enseigner l’art du pilotage et du combat aérien au fils de son ancien coéquipier Goose, Bradley Bradshaw. Celui-ci est incarné par Miles Teller et porte aussi bien la moustache que son père !

Jusqu’ici, pas de drones ou (trop) de nouvelles technologies en vue, ce qui est plutôt rassurant. On sait qu’il sera question de drones, contre lesquels les pilotes vont devoir affirmer leur supériorité. Mais pour le moment, le film se présenterait presque comme un remake du premier, avec du pilotage « direct », de l’esprit de corps, partie de beach volley, et des avions d’une génération récente mais sans être futuristes. Hâte d’en découvrir plus, à mesure que la promotion du film se développera !