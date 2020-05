Top Gun Day : redécouvrez les premières minutes du film culte, disponible en 4K en VOD

Le 13 mai est le Top Gun Day, avec l'arrivée du film culte de 1986 sur les plateformes digitales en version 4K. À cette occasion, il est possible de revoir les dix premières minutes de "Top Gun". De quoi patienter et faire rêver avant la sortie en décembre de "Top Gun : Maverick".

Dans les sorties décalées par la pandémie de coronavirus, une particulièrement laisse un grand vide. En effet, 34 ans après la sortie de Top Gun de Tony Scott, film culte et long-métrage fondateur du style Tom Cruise, c'est en juillet que la suite devait arriver sur nos écrans, Top Gun : Maverick. Le film est prêt, et devait même être projeté cette année au Festival de Cannes... Ce n'est que partie remise, puisque le film sortira finalement le 23 décembre prochain. Mais les fans sont très impatients de regoûter à l'ivresse de la vitesse avec Maverick, et Paramount a pensé à eux en décrétant que ce 13 mai serait le Top Gun Day, avec l'arrivée du premier film en 4K sur les plateformes Apple TV et Rakuten TV.

Les 10 premières minutes de Top Gun à redécouvrir

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la faveur est double puisque les 10 premières minutes de Top Gun sont à redécouvrir gratuitement (vidéo en tête d'article). Produit par Jerry Bruckheimer et Don Simpson, l'introduction du film est emblématique du grand cinéma d'action des années 80 et 90 stylisé "Bruckheimer" : des hommes et des machines, de la musique qui entraîne et des réacteurs en post-combustion pour la teinte chaleureuse !

Ces premières minutes présentent Maverick et Goose, à bord d'un F-14 Tomcat, et un autre équipage américain, Cougar et Merlin. Approchés par des Mig-28, ils vont se lancer dans des manœuvres d'intimidation. Fait amusant : le Mig-28 n'existe pas, c'est une invention du film, et le modèle d'avion utilisé pour feindre cet appareil russe est un F-5 Freedom Fighter, de fabrication américaine. En effet, en 1986 et donc en période de guerre froide, impossible pour une production américaine d'avoir accès à un équipement militaire soviétique... Mais cette contrefaçon nécessaire n'enlève rien à la grande qualité de cette introduction, qui définit parfaitement les caractères des personnages, l'ambiance du film et le type d'action auquel s'attendre.

Par ailleurs, la production a mis en ligne sur GIPHY des gifs spéciaux "Top Gun", pour toutes les situations imaginables ! Ce Top Gun Day n'est-il pas une parfaite journée ?

via GIPHY