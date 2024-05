"Plus de vapeur !" : comment Tony Scott a mis la pression pour le générique culte de Top Gun

Au lendemain du "Top Gun Day", le 13 mai de chaque année depuis la sortie de "Top Gun" en 1986, le film qui a propulsé Tom Cruise superstar est diffusé ce soir sur M6. L'occasion de revenir sur une anecdote du tournage de son générique, racontée en exclusivité par le monteur de "Top Gun : Maverick" Eddie Hamilton.

Le film d'action culte des années 80

En 1986, Tony Scott réalise un des films les plus cultes de la fin du XXe siècle : Top Gun. Un film d'action qui fait instantanément de Tom Cruise une superstar, dans le rôle d'un jeune pilote de chasse de la Navy surdoué mais tête brulée. La popularité du film était déjà exceptionnelle, elle l'est encore plus après la sortie en 2022 de Top Gun : Maverick, chef-d'oeuvre du blockbuster hollywoodien et oeuvre méta sur l'icône Tom Cruise.

Si ce film est culte, il le doit à ses séquences impressionnantes d'action aérienne, à la rivalité entre "Iceman" et "Maverick", à une fameuse scène de volley ball et une non moins fameuse scène pseudo-érotique... Mais il doit son statut culte, avant tout, à ses premières images. En effet, le générique d'ouverture de Top Gun, qui met en scène des décollages et des appontages sur un porte-avions, avec la musique de Kenny Logins et dans les couleurs qu'affectionnait tant Tony Scott, est un petit chef-d'oeuvre d'introduction gravée dans toutes les mémoires.

Toujours plus pour Tony Scott

À l'occasion d'une interview avec Eddie Hamilton, monteur de Top Gun : Maverick et proche collaborateur de Christopher McQuarrie - il est aussi le monteur des trois derniers films Mission: Impossible -, celui-ci nous a confié une anecdote amusante sur une obsession de Tony Scott lors du tournage des images du générique de Top Gun.

Tony Scott était obsédé par la vapeur. Jerry Bruckheimer (producteur des films "Top Gun", ndlr) m'a raconté qu'il n'arrêtait pas de crier : "Plus de vapeur ! Plus de vapeur ! Plus de vapeur !". Il fallait donc que les catapultes fonctionnent en permanence.

En effet, dans les images du générique du premier film, les avions et l'équipage du porte-avions apparaissent presque noyés par les nuages de vapeur dégagés par les catapultes. Ces images ont été tournées sur L'USS Ranger (CV-61), ancien porte-avions américain qui utilisait alors la technologie traditionnelle de la vapeur d'eau pour faire décoller ses avions. Une technologie toujours en usage aujourd'hui, que l'on retrouve dans les images du générique du film de 2022, tournées elle sur l'USS Lincoln.

Dans la mesure où le générique de Top Gun : Maverick est un remake de celui de Top Gun, on remarque ainsi qu'il y a bien moins de vapeur à l'écran. Un choix esthétique tout d'abord, le réalisateur Joseph Kosinski et le directeur de la photographie Claudio Miranda n'étant pas Tony Scott et Jeffrey L. Kimball, mais aussi un choix pratique. En effet, si Tony Scott avait pu demander à ce que les catapultes tournent en permanence et à vide pour créer de la vapeur, la Navy et le commandant du porte-avions se prêtant volontiers au jeu, les équipes de Top Gun : Maverick n'avaient vraisemblablement pas la même marge de manoeuvre.