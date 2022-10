L'astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson, sommité et célébrité de sa discipline, s'est exprimé sur Twitter pour pointer du doigt une séquence de "Top Gun : Maverick", qu'il juge très irréaliste.

Top Gun : Maverick, un réalisme remis en cause

"Science, bitch !". La fameuse punchline de Jesse Pinkman dans Breaking Bad pourrait sans doute s'appliquer ici. Dans Top Gun : Maverick, Pete "Maverick" Mitchell et ses pilotes entreprennent une mission de bombardement très dangereuse, et tout dans le film tend à rendre cette opération la plus réaliste possible. Que ce soit dans les éléments de son scénario ou dans les moyens de production mis en oeuvre, Tom Cruise et Joseph Kosinski ont tenu à ce que leur film génère l'adhésion du public par sa crédibilité.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Mais la séquence d'introduction, dans laquelle "Maverick" effectue un vol d'essai du prototype Darkstar à Mach 10 (10 x la vitesse du son), est peut-être la partie la moins réaliste et la plus abstraite de Top Gun : Maverick. C'est en tout cas ce qu'avance l'astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson dans un tweet qui a fait réagir les fans du film.

"Son corps s'écraserait comme un ver de terre sous un gant en cotte de mailles"

Dans cette séquence, "Maverick" pousse le Darkstar à son extrême limite, entraînant sa destruction en plein vol. Il s'éjecte, et revient sur terre sonné mais indemne. Impossible, selon l'astrophysicien qui explique :

J'arrive un peu en retard, mais cette année dans le film Top Gun : Maverick, le personnage Maverick joué par Tom Cruise s'éjecte d'un avion hypersonique à Mach 10,5, avant que celui-ci ne se crashe. Il y survit sans blessures. À cette vitesse, son corps s'écraserait comme un ver de terre sous un gant en cotte de mailles. "Just sayin'".

Il explique ensuite que plus un avion vole vite, et passe le mur du son - la vitesse supersonique -, l'air se "durcit" et y pénétrer occasionne des frottements. Ce pourquoi, entre par exemple un avion de ligne type A320, qui vole à Mach 0,8 et un avion de chasse, qui peut par exemple atteindre Mach 2, le design n'est pas le même. Plus un avion va vite, plus il doit donc être "fin" pour pénétrer dans l'atmosphère. D'une certaine manière, à titre d'analogie, une expérience proche serait celle de tomber dans l'eau si l'on se déplace dessus à grande vitesse. Le frottement sur l'eau est tel qu'il va d'abord empêcher d'y pénétrer, on va s'y heurter et rebondir.

Tom Cruise ne peut pas mourir, point

Bref, le point de Neil deGrasse Tyson est donc de dire qu'à cette vitesse extrême, l'éjection de Maverick aurait instantanément détruit son corps. Une vérité scientifique, mais sans apparemment prendre en considération l'altitude à laquelle se trouve "Maverick", comme le fait remarquer l'ancien astronaute Scott Kelly.

Celui-ci précise qu'à l'altitude stratosphérique à laquelle vole un avion hypersonique, l'éjection n'est pas le problème, mais plutôt la ré-entrée dans l'atmosphère, qui elle ne peut pas se faire sans un équipement spécial. On s'arrêtera là, au risque de rentrer dans plus de détails avec de graves approximations. Dans tous les cas, on conviendra que cette scène n'est pas la plus réaliste du film, mais parce que sa fonction est d'établir le caractère et la nature quasi mythologique du personnage de "Maverick". Et qu'à ce titre, elle fonctionne parfaitement. Et puis, de toute façon, Tom Cruise ne peut pas mourir, malgré tous ses efforts, comme il le prouve à chaque production de film.