Top Gun Maverick : découvrez la chanson de Lady Gaga pour s'envoler avec Tom Cruise

Alors qu'on pourra bientôt découvrir "Top Gun : Maverick", le 25 mai dans nos salles, on peut d'ores et déjà se mettre dans l'ambiance en écoutant "Hold My Hand", la chanson interprétée par Lady Gaga pour cette suite de "Top Gun".

Top Gun, une bande originale inoubliable

La popularité du film Top Gun de Tony Scott tient à ses séquences aériennes marquantes, son acteur principal Tom Cruise et son histoire de pilotes de chasse chevronnés, sa production si remarquable et signée Don Simpson et Jerry Bruckheimer, sans oublier sa musique. En effet, que ce soit son thème principal Top Gun Anthem ou ses deux titres iconiques Danger Zone et Take My Breath Away, leurs notes et leurs paroles résonnent avec force dans l'histoire du cinéma.

La bande originale composée essentiellement par la légende Giorgio Moroder et Harold Faltermeyer a eu un succès planétaire, et a valu au film ses principales récompenses : le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1987 pour Take My Breath Away.

Alors que Top Gun : Maverick arrive dans les salles le 25 mai 2022, il fallait donc se montrer au niveau et offrir pour cette suite une nouvelle chanson. Et ainsi, la production a mis les petits plats dans les grands en proposant à Lady Gaga de s'en charger. C'est chose faite, et la chanson Hold My Hand a été dévoilée ce 3 mai (en tête d'article).

Une star du cinéma et de la musique pour Top Gun : Maverick

Lady Gaga n'en finit plus d'impressionner par ses multiples talents sur scène, derrière un micro, et sur les écrans de cinéma. Après A Star is born et House of Gucci, il faut la compter parmi les actrices les plus talentueuses du moment. Très sollicitée, elle a néanmoins dit oui pour rejoindre le projet Top Gun : Maverick et chanter Hold My Hand, sur une composition de Hans Zimmer et Harold Faltermeyer. Et elle a partagé ses sentiments dans un communiqué publié en amont de la révélation de la chanson.

Quand j'ai écrit cette chanson pour Top Gun: Maverick, je n'avais pas réalisé les multiples couches qu'elle couvrait à travers le cœur du film, ma propre psyché et la nature du monde dans lequel nous vivons. J'ai travaillé dessus pendant des années, la perfectionnant, essayant de la faire nôtre. Je voulais faire de la musique une chanson où nous partageons notre profond besoin à la fois d'être compris et d'essayer de nous comprendre - un désir d'être proche quand nous nous sentons si loin et une capacité à célébrer les héros de la vie. Je suis très reconnaissante envers Tom, Hans et Joe pour cette opportunité, et ce fut une belle expérience de travailler avec eux. BloodPop, Ben Rice, moi-même et tous ceux qui ont travaillé dessus sommes très excités de la partager avec vous. Cette chanson est une lettre d'amour au monde pendant et après une période très difficile. Je voulais vous la faire écouter depuis si longtemps.