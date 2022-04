Top Gun Maverick : découvrez l'entraînement intensif des acteurs pour les séquences aériennes [vidéo]

Alors que "Top Gun : Maverick" arrive dans les salles françaises le 25 mai 2022, on peut d'ores et déjà jeter un oeil dans ses coulisses et découvrir le programme très intensif auquel le casting s'est soumis pour pouvoir voler et tourner dans les F/A-18 Super Hornet du film !

Top Gun : Maverick, le cinéma façon Tom Cruise

Embarquer dans un film avec Tom Cruise, c'est la promesse d'une expérience unique. En effet, l'homme à la bio Twitter qui annonce "Actor. Producer. Running in movies since 1981.", est bien connu pour demander une implication maximale de ses partenaires de jeu. Dans les films de et/ou avec Tom Cruise, on court, on se dépense et de préférence on fait ses cascades soi-même !

Ainsi, pour Top Gun : Maverick, film dont il tient le rôle-titre et dont il est producteur, il a concocté un programme spécial pour que les acteurs et actrices du film découvrent l'expérience de vol dans un avion de chasse, et puissent être filmés dans ces conditions. Une vidéo vient d'être dévoilée, avec les commentaires de Tom Cruise, Jerry Bruckheimer, et d'une partie du casting sur cette préparation pas comme les autres .

L'ivresse de la vitesse, en vrai

Comme l'avait déjà expliqué Jerry Bruckheimer, producteur iconique des blockbusters qui ont fait les beaux jours d'Hollywood entre 1980 et 2010, certaines séquences du premier Top Gun avait rendu malades un bon nombre d'acteurs, mais pas Tom Cruise, qui lui prenait déjà son pied à s'envoler. Ainsi, pour cette suite, 36 ans après Top Gun de Tony Scott, Tom Cruise a tenu à ce que les acteurs suivent un programme intensif de préparation aux vols en F/A-18 Super Hornet, le fighter jet "star" de Top Gun : Maverick.

Dans les airs et sous l'eau !

Un programme conçu en trois étapes. D'abord, une découverte du vol dans des petits avions monomoteur, pour appréhender l'espace d'un cockpit. Ensuite, le passage dans un modèle à réaction, le L-39 Albatros, un avion de combat de fabrication tchèque. Un appareil très répandu dans le monde entier, souvent utilisé comme avion d'entraînement et de voltige. Objectif : se familiariser avec la vitesse et les accélérations d'un jet. Avant de passer enfin au F/A-18, fleuron de la force aérienne de l'US Navy.

On entend ainsi Monica Barbaro, Miles Teller, Glen Powell et Greg "Tarzan" Davis, jeunes acteurs et pilotes dans Top Gun : Maverick, apporter leurs commentaires. Pour juger de l'intensité de la préparation, il fut même demandé au casting de s'entraîner à s'extraire d'un cockpit plongé sous l'eau, recréant ainsi les conditions d'un crash en mer, et même de savoir se mettre en scène et agir sur les caméras embarqués dans les cockpits. Un programme spécialement conçu par Tom Cruise lui-même !