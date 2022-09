Top Gun Maverick devient le 5e plus grand succès de l'histoire aux États-Unis

"Top Gun : Maverick" n'en finit plus d'affoler les compteurs. Avec une première place au box-office du Labor Day, long week-end férié américain, le film porté par Tom Cruise fait son entrée à la 5e place des plus grands succès du cinéma sur le territoire nord-américain.

La suite de Top Gun continue son vol supersonique

Au son des réacteurs des jets de Top Gun : Maverick répond celui des bouchons de bouteilles de champagne qui doivent sauter tous les week-ends dans les locaux de la Paramount. Sorti aux États-Unis le 27 mai 2022, le week-end du Memorial Day, il s'est immédiatement emparé de la première place au box-office américain et l'a conservée pendant quatorze jours. Depuis qu'il est dans les salles américaines, il n'a jamais quitté le Top 10 du box-office, sa plus "mauvaise" place étant 7e, le 5 août.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Il s'agit d'une longévité plus que remarquable, pour un film qui vient d'entrer encore un peu plus dans la légende en retrouvant la première place à l'issue du week-end du Labor Day (2-5 septembre). En effet, avec 7,9 millions de dollars de nouvelles recettes sur ce long week-end, Top Gun : Maverick passe devant Bullet Train (7,3 millions) et Spider-Man : No Way Home (6,6 millions). Une très belle performance, même si Hollywood a eu un été 2022 plutôt très creux en termes de sorties de blokbusters, et qui ouvre au film de Joseph Kosinski les portes du Top 5 des plus grands succès sur le sol nord-américain.

Tom Cruise aussi fort que Marvel ?

En encaissant encore ces nouveaux millions de dollars, Top Gun : Maverick cumule maintenant 701 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, soit 1 million de plus que Black Panther. Anecdotique ? Pas du tout, puisqu'en le dépassant le blockbuster porté par Tom Cruise devient le 5e plus gros succès de l'histoire sur le sol nord-américain. Un Top 5 constitué de Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force avec son record de 936 millions de dollars de recettes, suivi de Avengers : Endgame (858 millions), Spider-Man : No Way Home (811 millions), Avatar (760 millions), et donc Top Gun : Maverick.

Si Avatar pouvait peut-être sembler à portée de tir, il sera en réalité très difficile pour Tom Cruise et ses jeunes pilotes de le dépasser. En effet, le film-phénomène de James Cameron sorti en 2009 va connaître une ressortie mondiale à partir du 21 septembre 2022, en prévision de la sortie d'Avatar 2 le 14 décembre. Avatar va donc engranger de nouvelles recettes et devrait sensiblement augmenter son écart avec Top Gun : Maverick.

Cette entrée dans le Top 5 US est un accomplissement majeur, pour une suite distante de 36 années du film original, et un signal fort envoyé à Disney que ses deux grandes licences Marvel et Star Wars n'ont pas (entièrement) la main mise sur le box-office. Au niveau mondial, Top Gun : Maverick occupe actuellement la 12e place des plus grands succès de l'histoire, avec 1,441 milliard de dollars de recettes. Avec en ligne de mire La Reine des neiges 2, qui le précède de 9 petits millions.