Top Gun : Maverick devient le plus grand succès au box-office de Tom Cruise

Avec plus de 880 millions de dollars de recettes, "Top gun : Maverick" bat des records et est devenu le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise. Un succès persistant et des chiffres qui vont encore augmenter.

Un succès persistant

Arrivé dans les salles françaises le 25 mai 2022 et deux jours plus tard dans les salles américaines, Top Gun : Maverick est un succès d'une solidité remarquable. En France, il a dépassé au 20 juin le nombre d'entrées de Top Gun, sorti en 1986, avec 3,72 millions d'entrées contre 3,57. Un score qu'il devrait encore sensiblement améliorer. Aux États-Unis, il réalise le meilleur 4e week-end de l'histoire avec 44 millions de dollars de recettes, et devient le 2e plus grand succès de l'histoire des studios Paramount. Et pour Tom Cruise, c'est tout simplement son plus grand succès.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Devant Mission : Impossible - Fallout

Le dernier Mission : Impossible tenait jusque-là le record au box-office dans la filmographie de Tom Cruise avec 791 millions de dollars de recettes dans le monde. Il est maintenant dans le rétroviseur de Top Gun : Maverick, qui a engrangé 887 millions en trois semaines d'exploitation. Un total qui va encore gonfler avec l'arrivée du film dans d'autres pays, dont la Corée du Sud, friande des films de Tom Cruise. Au box-office mondial, Doctor Strange in the Multiverse of Madness tient encore la première place de l'année 2022 avec 943 millions de dollars accumulés en six semaines. Fermement engagé sur sa lancée supersonique, Top Gun : Maverick devrait lui passer le milliard de dollars de recettes dans les prochaines semaines.

Top 5 au box-office des films de Tom Cruise ©Numbers

Le milliard en ligne de mire, plus qu'un symbole

Il faut mesurer la performance : le 46e film de l'acteur Tom Cruise est son plus performant au box-office, et ce l'année de ses 60 ans. Les films dans lesquels il a joué ont à ce jour rapporté 11 milliards de dollars. Et Top Gun : Maverick peut revendiquer une partie très significative de ce total.

Au-delà de la réussite personnelle de Tom Cruise avec ce blockbuster, la performance globale du film est un signal fort envoyé à l'industrie du cinéma. En effet, le classement des films milliardaires, si l'on fait exception du premier Avatar et de Titanic, est dominé par les grandes franchises. Celles notamment de Disney avec Marvel et Star Wars, mais aussi les sagas Jurassic World, Harry Potter, Pirates des Caraïbes et Transformers. Ces dernières années, ce sont essentiellement les productions Marvel et Star Wars qui ont régulièrement et allègrement passé la barre du milliard, imposant partout leur recette de traitement d'univers étendus.

L'arrivée très prochaine de Top Gun : Maverick dans le club des film milliardaires est ainsi une bonne nouvelle. Il démontre qu'avec des histoires plus matures et réalistes, ainsi qu'un recours bien moindre aux CGI, il est tout à fait possible de faire venir le public en grand nombre dans les salles de cinéma.