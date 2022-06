Top Gun Maverick : Glen Powell recrée une photographie émouvante du premier film

Glen Powell, jeune star de "Top Gun Maverick" dans lequel il interprète le pilote "Hangman", a posté sur Instagram une jolie photographie en référence à un cliché iconique pris pendant le tournage du "Top Gun" de 1986. Un hommage chargé d'émotion.

L'hommage à Tony Scott rendu par Glen Powell

À ce jour, Top Gun : Maverick a dépassé les 700 millions de dollars au box-office mondial et continue son vol à très haute altitude. Si le film trouve évidemment sa plus grande incarnation dans son personnage principal "Maverick" et son interprète et producteur Tom Cruise, d'autres acteurs ont tiré leur épingle du jeu. C'est le cas notamment de Monica Barbaro ("Phoenix"), Miles Teller ("Rooster") et surtout Glen Powell ("Hangman").

"Hangman" (Glen Powell) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Ce dernier est la forte tête des jeunes pilotes recrutés pour une dangereuse mission. Et il brille dans ce rôle où se mêlent l'arrogance du pilote "Iceman" (Val Kilmer), devenu amiral dans Top Gun : Maverick, et l'audace de "Maverick". D'une certaine manière, il est ainsi l'enfant qu'auraient pu avoir les deux rivaux de Top Gun.

Dans la suite, Glen Powell/"Hangman" rivalise avec Miles Teller/"Rooster", promène son physique d'athlète ainsi que son sourire dévastateur dans les airs et sur la plage. Depuis la sortie du film, il est très actif sur les réseaux sociaux, célébrant un tournage et un film uniques en leur genre. Et, tout récemment, il a recréé avec le réalisateur Joseph Kosinski une photographie iconique du tournage de Top Gun (ci-dessous).

Top Gun @Corbis/Getty Images

Joseph Kosinski et Glen Powell rejouent Tony Scott et Tom Cruise

Dans un post Instagram publié le 10 juin 2022, l'acteur de Top Gun : Maverick se montre ainsi dans une photo en noir et blanc, accompagnée d'une légende vibrante. Une photographie clin d'oeil à celle prise lors du tournage de Top Gun, avec Tony Scott et Tom Cruise, pour rendre hommage au film et au réalisateur disparu en 2012.

Le "Top Gun" original a changé ma vie. C'était fun, sexy, aventureux, romantique, viscéral, et une lettre d'amour aux véritables héros dans le ciel qui nous protègent tous les jours. Encore plus, c'était un un grand blockbuster hollywoodien qui conservait de l'intimité dans sa dimension épique. C'est pour ça que nous allons au cinéma et c'est ce qui m'a donné la volonté de faire des films pour le reste de ma vie. On a tous entamé cette expérience dans l'ombre de Tony Scott et on ressentait cette grande responsabilité de réussir le film en son honneur. J'ai une pensée pour notre réalisateur, Joe Kosinski, qui est arrivé sur ce projet connaissant ce lourd héritage et je pense que vu les retours... il lui a fait honneur. Tony aurait été fier. C'est une photographie prise sur le pont du porte-avions USS Roosevelt, que j'ai demandé à Joe de refaire avec moi. Simplement deux fans de "Top Gun" rendant hommage au film, comme tout fan rêve de le faire.

Élégant, pudique et émouvant. Glen Powell a en effet trouvé les mots pour apporter encore un peu plus d'émotion à ce bel événement qu'est Top Gun : Maverick.