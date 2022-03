Top Gun Maverick : la suite du légendaire film avec Tom Cruise sera présentée au Festival de Cannes

Attendu depuis deux ans, la suite de "Top Gun" de Tony Scott sera présenté en avant-première au 75e Festival de Cannes. Produit par Tom Cruise, qui reprend pour l'occasion son rôle de Pete "Maverick" Mitchell, "Top Gun : Maverick" devrait y faire sensation.

Top Gun : Maverick présenté en avant-première à Cannes

À côté de sa compétition, qui présentera et distinguera ce que le cinéma mondial propose de plus exigeant, le Festival de Cannes montrera le "blockbuster planétaire", selon les termes de son délégué général Thierry Frémaux, Top Gun : Maverick. La rumeur courait et elle a été confirmée par The Hollywood Reporter. Vraisemblablement hors-compétition, le film réalisé par Joseph Kosinski pourrait être projeté quelques jours avant sa sortie dans le salles françaises, fixée au 25 mai. De quoi ravir les fans du film de 1986. Ainsi qu'asseoir un peu plus la légende de Tom Cruise, et montrer les prouesses d'effets pratiques et spéciaux attendues.

Maverick (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

30 ans après, Tom Cruise revient sur la Croisette

Si Top Gun : Maverick est un pur blockbuster hollywoodien, à gros budget et grand public, sa présence dans la sélection officielle du Festival de Cannes n'est pas anecdotique. En effet, il devrait symboliser le retour à la normalité après deux ans de pandémie et les bouleversements occasionnés pour l'industrie mondiale du cinéma. Un tel film à Cannes, c'est une publicité maximale pour Hollywood, avec l'apparition d'un de ses plus grand promoteurs en la personne de l'acteur et producteur Tom Cruise. Qui sait, peut-être même que des avions de chasse viendront faire le show dans le ciel méditerranéen à cette occasion ?

Pour Tom Cruise, c'est aussi la première fois depuis 30 ans et Horizons lointains qu'un film où il apparaît y est présenté. Un événement en soi, et il y aura donc du spectacle à l'écran comme sur le tapis rouge, puisque Top Gun : Maverick est mené par un casting de classe. Autour de Tom Cruise, on retrouvera notamment Val Kilmer dans son rôle d'Iceman, et de nouveaux venus comme Miles Teller, Ed Harris, Jon Hamm et Jennifer Connelly. On a hâte d'y être !