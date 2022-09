Top Gun Maverick : le film devient le plus grand succès de Tom Cruise en France

Les records n'en finissent plus de tomber pour le film "Top Gun : Maverick" ! Actuellement au sommet du box-office mondial, c'est en France que le blockbuster porté par Tom Cruise vient de se distinguer, en devenant le plus grand succès de l'acteur dans les salles françaises.

Rien n'arrête Tom Cruise

À fond dans son avion de chasse, à fond sur sa moto, Tom Cruise est aussi à fond dans les salles de cinéma françaises. En effet, à l'issue de week-end du 10 et 11 septembre 2022, Top Gun : Maverick est devenu le plus grand succès en France de son acteur et producteur, dépassant le nombre d'entrées record jusque-là détenu par Rain Man.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Il faudra un jour prendre le temps de mesurer l'ampleur de ce phénomène qu'est Top Gun : Maverick. Celui-ci est le 46e film de Tom Cruise, qui a fêté ses 60 ans cette année. Un âge auquel les acteurs abordent généralement la dernière partie de leur carrière, et ne sont plus vraiment les leaders de blockbusters qui explosent les chiffres du box-office. Mais Tom Cruise défie toutes les attentes et la marche normale du temps. Si bien que, 33 ans après la sortie en France de Rain Man, il signe avec le film de Joseph Kosinski son plus grand nombre d'entrées en salles avec quasiment 6,5 millions d'entrées. Plus précisément, 6 485 173 entrées, soit 9 558 de plus que Rain Man, qui lors de sa sortie en France avait rassemblé 6 475 615 spectateurs.

Mission : Impossible 7 peut-il faire mieux ?

Mieux donc que Rain Man, Minority Report, Le Dernier Samouraï, La Guerre des Mondes et les films Mission : Impossible. Pour Top Gun : Maverick, dont le sujet n'est pas le plus universel et est très ancré dans la culture américaine, c'est un tour de force remarquable. Tom Cruise va-t-il s'arrêter là ? Le film va rester encore un petit moment dans les salles, et on pourra surtout bientôt revoir Top Gun : Maverick au cinéma lors de doubles séances, précédé de son illustre prédécesseur Top Gun, à partir du 28 septembre. Mais la question est plutôt : la hype Tom Cruise peut-elle s'étendre jusqu'à la sortie de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1.

Le prochain opus de la fameuse saga d'action-espionnage arrive dans les salles le 12 juillet 2023, et il a déjà suscité une très forte attente avec la diffusion de sa bande-annonce (ci-dessous). La promesse d'un grand spectacle, et d'un succès en France qui pourrait dépasser celui de Top Gun : Maverick ? Difficile à dire. Le précédent, Mission : Impossible - Fallout, avait atteint les 3 millions d'entrées en 2018 sur le territoire. Un score qu'il faudra au moins doubler pour prétendre dépasser celui de Top Gun : Maverick. La tâche s'annonce ardue, mais avec Tom Cruise on n'est jamais au bout de ses surprises.