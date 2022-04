Top Gun Maverick : les premiers avis sont tombés

Présenté en avant-première au CinemaCon qui se tenait à Las Vegas, "Top Gun : Maverick" a décollé une première fois devant un public. Et la suite des aventures aériennes de Maverick, incarné par Tom Cruise, a ainsi fait l'objet de premiers avis.

Top Gun : Maverick, succès en approche

Trois ans après sa date de sortie théorique, à l'été 2019, Top Gun : Maverick arrive enfin dans nos salles le 25 mai 2022. Contraint de repousser sa sortie suite à la pandémie de coronavirus, générant ainsi une attente douloureuse et inédite, il a le privilège d'être présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022, en présence de Tom Cruise. Une présentation riche en symboles : hommage rendu à Tom Cruise et à Tony Scott, réalisateur du Top Gun de 1986 malheureusement décédé en 2012, mais aussi symbole du grand retour des super-productions hollywoodiennes, après des années extrêmement difficiles pour les grands écrans de cinéma.

Pete "Maverick" Mitchell - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Top Gun : Maverick s'inscrit dans la continuité directe de Top Gun. Après ses exploits à l'école Top Gun et lors d'une véritable mission de combat dans Top Gun, Maverick est devenu pilote d'essai, refusant de prendre du galon pour continuer à pouvoir voler. Mais, sur la recommandation d'Iceman, devenu amiral, il est rappelé sur la base de Top Gun pour former une nouvelle génération de pilotes, et les préparer à une mission très spéciale.

Présenté aux professionnels de l'industrie du cinéma lors de la CinemaCon et lors de projections pour la presse, Top Gun : Maverick a ainsi reçu des premiers avis, et ceux-là sont élogieux.

Des premiers retours extrêmement positifs aux USA...

Côté américain, on évoque le "parfait blockbuster" qui va plaire aux fans du premier film et en convaincre de nouveaux. Pour le journaliste Jeff Sneider, il faudra même compter Top Gun : Maverick dans la prochaine course aux Oscars.

Top Gun : Maverick est le parfait blockbuster. Non seulement il présente des séquences éblouissantes de combat aérien, mais j'ai même pleuré, il y a beaucoup d'émotion. Et prenez-moi pour un fou, mais je prédis humblement qu'il recevra une nomination à l'Oscar du meilleur film. Ce n'est pas seulement bien, c'est TRÈS bien.

Autre journaliste américain, officiant notamment chez The Wrap, Drew Taylor s'inscrit dans le même enthousiasme.

Top Gun : Maverick est une expérience cinématographique intense et de loin le meilleur film de l'année. Ce que Joseph Kosinski, Christopher McQuarrie, Eddie Hamilton et Tom Cruise évidemment ont accompli est épique et intime, à couper le souffle et émouvant. Peu importe combien vous imaginez que le film est bon, il est meilleur.

... et en France !

Côté français, Maximilien Pierrette d'Allociné se montre très convaincu, tou comme Philippe Guedj (Le Point).

D'un côté de l'océan comme de l'autre, Top Gun : Maverick semble donc faire l'unanimité. On s'arrêtera sur un point qui retient l'attention : la mention de l'émotion. Le premier Top Gun en proposait, avec notamment la disparition de Goose (Anthony Edwards). Et dans sa suite, comme on l'entend dans les trailers de Top Gun : Maverick, la relation tendue entre Maverick et le fils de Goose (Miles Teller), devenu lui-même pilote, laisse supposer que les blessures de ce tragique événement sont encore vives. Maverick s'estimant responsable de la mort de son équipier et meilleur ami, va-t-il faire dans Top Gun : Maverick le sacrifice suprême ? L'émotion évoquée par les premiers spectateurs, est-elle celle de sa disparition ? On aura la réponse le 25 mai 2022.