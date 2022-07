Top Gun Maverick : Miles Teller évoque un troisième film Top Gun

Dans "Top Gun : Maverick", Miles Teller enfile la prestigieuse combinaison de vol des pilotes Top Gun et s'envole aux côtés de Tom Cruise. Une très grande réussite critique et commerciale qui pourrait avoir une suite ? L'acteur a répondu à la question, et les fans peuvent commencer à rêver...

Top Gun : Maverick, la nouvelle génération arrive

Nombreux ont été surpris, avant d'être tous convaincus. Tom Cruise et son alter ego "Maverick" n'en ont pas fini avec l'histoire de Top Gun, comme l'acteur l'a montré dans Top Gun : Maverick en réassurant sa position sur le plus haut trône du cinéma d'action. À 60 ans, il est en effet toujours le chef d'équipe, le héros, le meilleur pilote, et les petits jeunes dont il a la charge de la formation ont encore du chemin à faire.

Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Alors que Top Gun : Maverick aurait pu être les adieux du personnage à sa glorieuse carrière, c'est l'inverse qui se produit : cette mission - et ce film - montre une accession au sommet, à la légende, et un "Maverick" qui ne compte pas du tout raccrocher. Logiquement, et après le très grand succès de Top Gun : Maverick, la piste de décollage est toute dégagée et prête pour un nouveau film, qui verrait - peut-être, enfin - Tom Cruise passer le relais.

Si le temps n'est pas encore à la prise de décision, Miles Teller, qui incarne Bradley "Rooster" Bradshaw dans Top Gun : Maverick, s'est exprimé sur la possibilité d'une suite. Il assure que c'est une discussion qu'il a eue avec Tom Cruise, et que l'idée est en effet bien vivante.

Miles Teller : "J'ai eu plusieurs conversations avec Tom Cruise"

Profitant de sa présence à une compétition de golf durant un événement caritatif, Entertainment Weekly a posé la question à l'acteur. Sa performance dans le film de Joseph Kosinski, dans le rôle du fils de "Goose", ancien co-équipier de "Maverick", a largement convaincu. S'il y a un héritier de Top Gun, c'est bien de lui qu'il s'agit,. Et l'acteur de Whiplash et Spiderhead se montre prêt à continuer (à partir de 0'45 dans la vidéo ci-dessous).

Ce serait génial, mais tout dépend de Tom Cruise. J'ai eu plusieurs conversations avec lui à ce sujet. On verra !

Sa réponse est brève, et devant cette concision - et ce léger rougissement - on peut émettre l'hypothèse que Miles Teller en sait plus qu'il ne veut bien le dire. Bien sûr, maintenant que le film a largement passé le milliard de dollars au box-office global et est célébré tout autour du monde, les enjeux sont devenus très importants. Si ce n'était pas déjà le cas, les studios Paramount et les producteurs du film doivent maintenant évaluer l'opportunité d'étendre la licence. Ce n'est pas pour tout de suite, mais il est certain que la franchise Top Gun donnera de ses nouvelles dans un futur proche, qu'elle se prolonge ou pas...