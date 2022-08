Top Gun Maverick : pourquoi Lewis Hamilton a refusé un rôle dans le film ?

Lorsque le projet d’une suite à Top Gun a été relancé en 2014 (Tony Scott le souhaitait déjà, mais son suicide en 2012 a tout remis en question), le scepticisme a frappé beaucoup de cinéphiles. En effet, Top Gun fait figure de classique des années 80. Et ces dernières années, Hollywood ne s’est pas montré le plus fin en ressuscitant des films cultes pour en faire des suites.

A l’arrivée, pourtant, Top Gun : Maverick est une totale réussite. Artistiquement d’abord, le film se vaut grâce à de puissantes séquences aériennes et le charisme de Tom Cruise. Commercialement ensuite puisque depuis sa sortie, le film ne cesse d’engranger les dollars, se situant actuellement à 1,3 milliards de dollars de recettes récoltés à travers le monde. Surtout, le film réalisé par Joseph Kosinski commence petit à petit à aller titiller des mastodontes jugés indétrônables jusqu’ici. Ainsi, après Avengers, le blockbuster est parvenu à couler Titanic sur le sol américain ce week-end avec 662 millions de bénéfices contre 659 millions pour le classique de James Cameron.

Va-t-il maintenant tenter d’aller chercher d'autres blockbusters tels qu’Avatar ou Avengers : Endgame ? Wait and see.

Top Gun : Maverick aurait pu compter sur une guest star de luxe. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit du pilote automobile Lewis Hamilton. Le britannique champion du monde est en effet très proche de Tom Cruise. Et comme il est immensément fan du premier volet, il a alors immédiatement proposé ses services à l’acteur américain, comme il le déclare en interview à Vanity Fair :

Quand j'ai entendu qu'ils faisaient un n°2, je me suis dit : 'Oh, mon Dieu ! Il faut que je lui demande.'" (...) Peu importe le rôle, je me serais glissé même en figurant, pour jouer un balayeur en arrière-plan.