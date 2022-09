Top Gun Maverick : quand Tom Cruise demandait le reshoot d'une séquence centrale

Une des séquences centrales du film "Top Gun : Maverick" a dû être tournée une deuxième fois, Tom Cruise estimant que les premières images n'étaient pas assez satisfaisantes. Au grand regret des acteurs Glen Powell et Miles Teller...

Tom Cruise, ses désirs sont des ordres

Pour réussir Top Gun : Maverick, blockbuster de très haut niveau et succès intouchable de 2022, le trio formé par Joseph Kosinski, Christopher McQuarrie et Tom Cruise n'ont rien laissé au hasard. Chaque séquence devait être la plus réussie possible, quitte à répéter encore et encore les prises de vues. Le casting, composé notamment de Glen Powell, Miles Teller et Monica Barbaro, s'est donc plié aux exigences de cette production de cinéma total, s'entraînant à voler dans les F/A-18 Super Hornet du film, encaissant les G jusqu'à l'épuisement et au malaise.

En dehors des séquences aériennes, il leur a fallu aussi se préparer à la scène de football américain sur la plage. Une scène à réussir pour elle-même, déjà, mais aussi parce qu'elle fait écho à l'iconique scène de beach-volley du Top Gun de 1986. Il ne fallait donc pas se rater.

Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Cette séquence, écrite pour montrer la cohésion de l'équipe qui partira remplir la dangereuse mission finale, est aussi une exposition purement esthétique de corps musclés et très, très huilés. À l'image de Val Kilmer et Tom Cruise dans le film de Tony Scott, il fallait donc que Glen Powell et Miles Teller, entre autres, affichent la musculature la plus athlétique possible.

Après donc des jours d'entraînement, affûtés comme il le fallait, ils tournent cette séquence. Mais, comme le raconte une première fois Miles Teller, ça n'a pas suffi...

Glen Powell : "On est tous retournés à la salle jour et nuit..."

Alors que les acteurs pensaient avoir réussi ces prises de vues, et donc pouvoir laisser tomber les tâches de musculation, Tom Cruise a vite refroidi leur enthousiasme. C'est dans une interview donnée à Extra TV que Glen Powell, qui incarne l'arrogant "Hangman" dans Top Gun : Maverick, s'est à son tour exprimé sur les détails de ce reshoot exigé par la star.

On a tourné la scène et, le soir même, on est tous partis prendre des milkshakes, on a mangé plein de pommes de terre frites, on a fait des folies. Tout le monde a pris une bière. Et environ une semaine plus tard, Tom nous dit... "Les gars, il faut qu'on la refasse. C'était pas assez bien. On va donc la refaire." Alors on est tous retournés à la salle jour et nuit. (...) Vous savez, quand Tom Cruise met la barre aussi haut, vous n'avez pas d'autre choix que de l'atteindre.

Jake « Hangman » Seresin (Glen Powell) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Retour donc à la salle de musculation, afin de se préparer de nouveau à sortir les muscles pour une nouvelle captation de ces images. Les acteurs ont dû ainsi regretter les aliments gras et autres sucreries ingurgitées en abondance au soir du premier tournage de la scène...