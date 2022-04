Top Gun Maverick : Ridley Scott a vu le film et a donné son avis

Ridley Scott, grand réalisateur et frère d'un autre grand réalisateur disparu en 2012, Tony Scott, a pu voir "Top Gun : Maverick", suite du film de 1986. Ce dernier, mis en scène par son frère, avait révolutionné le blockbuster américain et lancé la carrière de Tom Cruise. Alors que "Top Gun : Maverick" sera projeté au 75e Festival de Cannes, Ridley Scott a livré son sentiment.

Top Gun : Maverick, l'hommage à Tony Scott

Bien sûr, lorsqu'on se trouve être un des plus grands cinéastes de sa génération, on peut avoir accès aux films en exclusivité. Ainsi, Ridley Scott a déjà pu découvrir Top Gun : Maverick, la suite du blockbuster de 1986 Top Gun. Celui-ci a été réalisé par son frère Tony Scott et porté notamment par Tom Cruise et Val Kilmer. Mais si, en l'occurrence, le producteur Jerry Bruckheimer a organisé une projection pour le réalisateur des récents Le Dernier duel et House of Gucci, c'est aussi parce que l'histoire de Top Gun est irréductiblement liée à son frère, qui s'est donné la mort en 2012.

Tony Scott

Au-delà donc du spectacle cinématographique, c'est aussi en hommage à Tony Scott, connu par ailleurs pour True Romance, Man on Fire, Déjà vu et Unstoppable, que Top Gun : Maverick peut être apprécié. Jusqu'à son décès, Tony Scott était en effet attaché au projet de suite, en développement depuis plus de dix ans. Cette suite que l'on pourra enfin découvrir le 25 mai 2022.

Ridley Scott a apprécié le film et son hommage à Tony Scott

C'est ainsi le producteur iconique Jerry Bruckheimer qui s'est fait le porte-parole de Ridley Scott. Il a rapporté sa réaction dans une interview donnée à Empire.

Une des plus belles choses que j'ai pu expérimenter c'est quand nous avons montré Top Gun : Maverick au frère de Tony, Ridley. Il s'est montré élogieux sur le film, et sur la manière dont Tom Cruise honore Tony durant celui-ci. Lui rendre hommage était dans l'esprit de tous les gens impliqués.

Pour ne rien divulguer, Jerry Bruckheimer n'a pas livré plus de détails sur le film et sur la réaction de Ridley Scott. Mais c'est un signe très encourageant que celui-ci ait apprécié la réalisation de Joseph Kosinski.