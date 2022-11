Top Gun Maverick : Tom Cruise peut-il prétendre à l'Oscar du Meilleur acteur ?

Personne n'avait imaginé l'immense succès que serait "Top Gun : Maverick". L'année de ses 60 ans, Tom Cruise a ainsi montré que rien ne lui était impossible. Au point de décrocher peut-être en mars 2023 l'Oscar du Meilleur acteur ?

La course aux Oscars a commencé

Le dimanche 12 mars 2023 se tiendra la 95e cérémonie des Oscars. Comme chaque année, le cinéma américain se récompensera lui-même, distribuant ses statuettes aux films et aux professionnels les plus méritants de l'année 2022. Des premières prédictions ont été établies, même s'il reste une poignée de films inédits à découvrir, comme le très attendu Avatar : La Voie de l'eau, ou encore Babylon de Damien Chazelle.

Si le film de James Cameron devrait bien se placer dans la course aux Oscars, pour le reste, des tendances se dessinent clairement. Et dans celles-ci, Top Gun : Maverick figure souvent en bonne place.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Le film de Joseph Kosinski sur le grand retour de "Maverick" est en effet le favori pour plusieurs Oscars "techniques". Celui du Meilleur son, de la Meilleure photographie, du Meilleur montage, des Meilleurs effets visuels et de la Meilleure chanson originale lui sont tout à fait accessibles, et il offre dans tous les cas une concurrence féroce à tous les autres prétendants dans ces catégories. Autre catégorie, et pas la moindre, où Top Gun : Maverick a ses chances : celle du Meilleur film. En effet, Hollywood aime les succès au box-office, et si ceux-là ont reçu des critiques élogieuses, alors tout est permis.

S'il est très probable qu'Avatar : La Voie de l'eau dépasse à terme le 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office de Top Gun : Maverick, ce dernier reste un immense succès auquel l'Académie pourrait rendre hommage en lui décernant le titre de meilleur film de l'année 2022. Mais l'autre catégorie qui intéresse concernant Top Gun : Maverick est celle du Meilleur acteur.

Tom Cruise peut-il l'avoir ?

À ce jour, Tom Cruise a été nommé trois fois aux Oscars. Deux fois dans la catégorie Meilleur acteur pour Né un 4 juillet et Jerry Maguire, une fois dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour Magnolia. Des performances à l'opposé de celles sur lesquelles il a construit sa carrière et sa filmographie de superstar. Il a favorisé depuis le milieu des années 90 les grands films d'action où il pouvait briller à courir, se battre et enchaîner les cascades. Pas vraiment le genre de productions où les personnages brillent par la profondeur de l'interprétation de leurs acteurs.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun Maverick ©Paramount Pictures

Mais la performance de Tom Cruise dans Top Gun : Maverick a cette particularité d'interroger la nature de la profession d'acteur. Quel est le plus admirable ? Se transformer à la manière de Brendan Fraser ou Austin Butler, respectivement pour The Whale et Elvis, ou encaisser les G dans un avion de chasse lancé à plus de 800 km/h ? Quel est le plus difficile ? Offrir une complexité de calibre "européen" comme Hugh Jackman dans The Son, ou émouvoir avec simplicité dans un dialogue méta face à un Val Kilmer/Iceman diminué dans Top Gun : Maverick ? Le cinéma est une grande magie, lumineuse ou ténébreuse, et à ce titre, quel personnage de 2022 a proposé la plus belle illusion ?

"Maverick" en outsider

Si Tom Cruise peut être nommé à l'Oscar du Meilleur acteur, il fait face à une concurrence de poids. Variety, qui propose ses prédictions sur ce sujet, ne le place ainsi pas dans les favoris.

Prédictions Oscar du Meilleur acteur 2023 ©Variety

Les deux premiers considérés ont tout pour emporter la statuette. Brendan Fraser dans le rôle d'un homme dépressif et obèse dans The Whale, de retour après une longue période en retrait, coche toutes les cases de la "performance à Oscar". De son côté, Colin Farrell livre une performance majeure et déchirante dans The Banshees of Inisherin, déjà saluée par la Coupe Volpi à la Mostra de Venise. Austin Butler a quant à lui largement convaincu dans le rôle du légendaire chanteur Elvis Presley dans Elvis.

Il reste encore à découvrir les performances de Bill Nighy et Hugh Jackman dans Vivre et The Son. Et quant à Will Smith, quelque soit la hauteur de son jeu dans Emancipation, son geste à la dernière cérémonie des Oscars réduit ses chances à néant.

Un Oscar pour l'ensemble de son oeuvre ?

Face à ces acteurs brillants rompus à la composition, Tom Cruise a donc beaucoup de souci à se faire. Mais sa chance réside dans le cinéma qu'il incarne, un cinéma populaire et totalement investi. À cet égard, il est dans une situation assez proche de celle de Robert Downey Jr. après le succès historique d'Avengers : Endgame. À l'époque, en 2019, Disney avait caressé un court instant l'idée de le proposer pour une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur, pour que soit reconnue sa performance globale en Iron Man dans les différents Marvel où il était apparu. Une idée que l'acteur lui-même avait écartée.

Ainsi, s'il existe une chance pour Tom Cruise d'être récompensé dans le film Top Gun : Maverick, ce sera forcément en considération de son oeuvre globale, et de la symbolique proposée par le personnage comme par son interprète. Un homme qui refuse de ralentir et de vieillir, obstiné à accomplir ses rêves d'enfant, qui croit encore à l'immortalité des héros de blockbusters hollywoodiens.

Tom Cruise et son personnage de "Maverick" luttent à toutes forces contre le temps qui passe, et usent de la technologie (l'aéronautique et le cinéma) pour se donner l'illusion qu'ils y arriveront. Cet hommage rendu au cinéma, qui célèbre la toute-puissance de cette formidable machine à illusion, pourrait ainsi toucher les membres de l'Académie des Oscars. Et une nomination, même sans réel espoir d'être convertie, serait à ce titre déjà une belle reconnaissance.