Top Gun Maverick : une nouvelle bande-annonce bourrée d'action pour le film-événement

On l'attend depuis l'été 2019 et on pourra bientôt enfin s'envoler aux côtés de Tom Cruise dans "Top Gun : Maverick", fin mai au cinéma. Et pour nourrir encore un peu plus l'impatience des fans du légendaire pilote de chasse, une nouvelle bande-annonce explosive et dangereuse a été dévoilée.

Top Gun Maverick, la légende est de retour 36 ans après la sortie de Top Gun au cinéma, 10 ans après la disparition soudaine de son réalisateur Tony Scott, Top Gun : Maverick est un des événements cinématographiques de l'année 2022. Tom Cruise reprend son rôle pour une nouvelle aventure aérienne, Val Kilmer sera aussi là, et le Festival de Cannes a eu la bonne idée de programmer une projection en avant-première lors de sa prochaine édition. Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures Réalisé par Joseph Kosinski (Tron : L'héritage, Oblivion), ce nouveau film est a priori le blockbuster dans toute sa splendeur et on est en droit d'attendre du grand spectacle. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée (en tête d'article), en prévision de sa sortie dans les salles le 25 mai 2022, et montre quelques images inédites. Du combat aérien et des problèmes de confiance Retour à Miramar et l'école Top Gun donc, centre de formation de l'élite des pilotes de l'US Navy. Le cadre est connu et reprend les éléments qui ont fait le succès du premier film. À savoir une jeune génération de pilotes encadrés par un instructeur, qui cette fois-ci n'est autre que Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), qui reprend donc du service sur la recommandation de son ancien camarade et adversaire Tom « Iceman » Kazansky (Val Kilmer), devenu amiral. Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures Dans ces nouvelles images, le danger est là, puisque plusieurs séquences de combat sont montrées, avec manoeuvres d'évitement et explosions à la clé. On ne sait cependant toujours pas la nature de ce danger, et contre qui ces pilotes vont devoir se battre. En 1986, temps de la Guerre Froide, les russes assuraient la présence antagoniste, mais aujourd'hui il est plus compliqué de désigner au cinéma une nation ennemie. Faut-il ainsi penser à une menace domestique, un danger venu depuis les USA, voire depuis l'armée elle-même ? Le mystère demeure.Ce qu'on constate par ailleurs clairement, c'est que la confiance ne règne pas dans ce nouveau trailer, avec un vice-amiral incarné par Jon Hamm pas du tout fan du pilote légendaire, et un échange tendu avec Bradley « Rooster » Bradshaw (Miles Teller), le fils de "Goose" (Anthony Edwards dans Top Gun), ancien co-équipier de Maverick décédé pendant un exercice. Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures