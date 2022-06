Top Gun Maverick : Val Kilmer célèbre sa séquence avec Tom Cruise dans un post touchant

"Top Gun : Maverick" continue son vol à très haute altitude, et est déjà un des plus grands succès de l'année. Un succès dû en partie à l'émotion authentique et surprenante de cette suite, fournie par les retrouvailles entre Maverick et Iceman. Une émotion renouvelée par un hommage rendu sur Instagram par Val Kilmer à Tom Cruise, et à leurs deux personnages.

Iceman et Maverick, la plus belle bromance d'Hollywood En 1986, Top Gun de Tony Scott raconte l'histoire de jeunes pilotes de chasse de l'US Navy, avec au premier plan le parcours de Maverick, tête brûlée et génie du pilotage incarné par Tom Cruise. Sur la base de Top Gun, à Miramar, il est en rivalité avec Iceman, autre pilote d'élite incarné par Val Kilmer, pour décrocher le trophée décerné par l'école à l'issue de leur formation. De rivaux, ils vont devenir amis, après une mission de combat dont ils ressortent tous les deux victorieux. Au retour de cette mission, descendus du cockpit de leurs F-14 Tomcat sur le pont d'envol du porte-avions, les deux personnages, sourires éclatants, se prennent dans les bras l'un de l'autre, avec un court dialogue devenu culte. Iceman : Toi ! Tu es toujours aussi dangereux... mais je te prends comme co-équipier quand tu voudras. Maverick : De la mer** oui ! C'est toi qui viens avec moi. Deux lignes simples, balancées sur le thème iconique d'Harold Faltermeyer, une embrassade aussi virile que tendre... La relation entre Iceman et Maverick est au centre de l'interprétation homo-érotique de Top Gun, perçu par beaucoup comme étant "crypto-gay". Dans tous les cas, au-delà d'une définition stricte, il est certain que cette bromance est une des plus belles et satisfaisantes du cinéma des années 80. Une belle histoire qui ne pouvait en rester là, c'est pourquoi on retrouve Iceman dans Top Gun : Maverick, pour une séquence unique mais terriblement émouvante. Une séquence déjà iconique, à laquelle Val Kilmer a tenu à rendre hommage sur les réseaux. Val Kilmer émeut avec une double référence C'est ainsi sur Instagram que l'acteur a posté une image de Top Gun : Maverick avec une légende courte mais pleine de sens. 36 ans après... Je suis toujours ton co-équipier <3 Cette jolie célébration fait une double référence. La première est l'adresse directe à Top Gun : Maverick, avec cette belle image du film. Une image qui est cadrée presque comme une du premier film, justement lors de la séquence sur le porte-avions, ci-dessous. Top Gun ©Paramount Pictures Mais surtout, alors que dans le premier Top Gun c'est Iceman qui invitait Maverick à être son co-équipier, jouant avec ironie sur sa place de leader, dans son post il écrit être toujours "son" co-équipier, admettant la place de leader naturel du personnage de Tom Cruise. Classe, élégant et émouvant, comme Val Kilmer sait l'être.