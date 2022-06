Top Gun Maverick : Val Kilmer s'exprime sur ses émouvantes retrouvailles avec Tom Cruise

Val Kilmer, interprète d'Iceman, le rival puis ami de Maverick dans "Top Gun", est de retour dans "Top Gun : Maverick". Pour une scène bouleversante, chargée d'émotion, sur laquelle l'acteur s'est exprimé avec tendresse.

Top Gun Maverick, un record au box-office et un sommet d'émotion

Sorti le 25 mai en France et le 27 mai aux États-Unis, Top Gun : Maverick est une très grande réussite au box-office. En effet, la suite du film de 1986 est pour Tom Cruise le meilleur démarrage de sa carrière, et a établi le record pour le week-end du Memorial Day (jour férié en hommage aux forces armées américaines) avec 156 millions de dollars de recettes. En France, après son premier week-end, il totalise déjà 1,5 millions d'entrées, meilleur démarrage de l'année. À ce jour, le film a déjà encaissé 330 millions de dollars dans le monde.

Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Si la grande qualité globale du film et les performances des séquences aériennes sont au coeur de ce succès, il y a aussi un élément nostalgique important, qui a ravi les fans historiques de Top Gun comme les nouveaux spectateurs. En effet, cette suite est le lieu de retrouvailles émouvantes entre Maverick (Tom Cruise) et Iceman (Val Kilmer), élément narratif de l'histoire du film aussi bien que scène "méta" sur les deux hommes. Invité par USA Today à s'exprimer sur le sujet, Val Kilmer a réagi avec tendresse et émotion.

Val Kilmer : "J'ai été très ému quand j'ai vu Top Gun : Maverick"

En 1986, les deux acteurs sont au début de leur carrière, et incarnent dans Top Gun deux pilotes rivaux pour décrocher le trophée Top Gun. Il était donc quasi nécessaire que les deux hommes se retrouvent dans Top Gun : Maverick, pour enrichir et clore leur relation. Val Kilmer était évidemment partant et s'est trouvé ému par cette réunion, comme il l'explique.

J'ai été très ému quand j'ai vu Top Gun : Maverick pour la première fois. Presque 40 ans pour se retrouver, c'est long ! On a ri toute la journée. Tom est génial et étonnamment drôle !

Comme l'ont déclaré de concert le réalisateur Joseph Kosinski et le producteur Jerry Bruckheimer, c'est Val Kilmer qui a lui-même proposé la nature de son rôle et la manière dont il apparaîtrait dans Top gun : Maverick. Un rôle qu'il n'a pas hésité à reprendre, dès qu'il a appris que la suite se lançait.

J'ai appelé mon agent immédiatement. (...) C'est bien de voir Iceman avoir autant de succès dans la carrière qu'il a choisie. C'est une bonne histoire. Et c'était très excitant d'y revenir avec Tom.

Pour finir cette séquence touchante, Val Kilmer précise que lorsqu'ils se prennent dans les bras l'un de l'autre :