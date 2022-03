Top Gun : pourquoi la scène de sexe entre Tom Cruise et Kelly McGillis est si gênante

Légendaire blockbuster des années 80, "Top Gun" a lancé la carrière de Tom Cruise et durablement marqué toute une génération. Entre ses séquences de combat aérien inédites et la guerre d'égos entre "Maverick" et "Iceman", on y trouve aussi une séquence de sexe ratée dans les grandes largeurs, et source de nombreuses parodies. Retour sur la fabrication d'une scène devenue culte.

Top Gun, exemple parfait du film culte

Plus le temps passe, plus le statut culte du film Top Gun de Tony Scott sorti en 1986 gagne en éclat. Long-métrage d'action exemplaire, succès majeur au box-office avec des recettes mondiales s'élevant à 357 millions de dollars pour 15 millions de budget, et film qui a lancé Tom Cruise dans la carrière de superstar qu'on lui connaît, Top Gun est en effet un monument persistant de la grande histoire hollywoodienne.

Ses qualités sont innombrables, et le film bénéficie d'une grande appréciation au premier comme au second degré . Des séquences aériennes inédites à l'inoubliable scène de beach volley où Maverick (Tom Cruise) et Iceman (Val Kilmer) roulent des mécaniques, peu de films représentent aussi bien les libertés jouissives prises par le cinéma des années 80.

Maverick (Tom Cruise) - Top Gun ©Paramount Pictures

Mais Top Gun a cependant une séquence d'une faiblesse éprouvante, celle qui voit Tom Cruise et Kelly McGillis s'adonner à une relation sexuelle aussi gênante que possible. Une alchimie inexistante entre les acteurs, une lumière bleutée et une obscurité qui laissent les corps et les visages dans l'ombre, un cadre resserré au maximum pour en montrer le moins possible... Le tout sublimé par le tube du groupe Berlin Take My Breath Away, composé par Giorgio Moroder et ultime plaisir coupable de tout une génération.

Une parfaite anomalie dans un film par ailleurs d'une unité de style rigoureuse. Mais que s'est-il donc passé ?

Une séquence réalisée cinq mois après le tournage principal

À l'origine, il ne devait pas y avoir de scène d'amour dans Top Gun. Il y avait bien la romance entre l'élève-pilote de Top Gun Pete "Maverick" Mitchell et son instructrice Charlotte "Charlie" Blackwood, cependant dans la première version montée du film, aucune séquence de ce genre n'y était. Mais apparemment, lors d'une projection-test auprès d'un échantillon de spectateurs, ces derniers se seraient plaints de l'absence d'une séquence d'amour physique. Les producteurs ont alors eu l'idée - très discutable - de rappeler les deux comédiens, cinq mois après la fin du tournage, pour tourner cette séquence, ainsi que celle de l'ascenseur.

Top Gun ©Paramount Pictures

Un oeil attentif remarquera ainsi que les cheveux de Tom Cruise sont plus longs dans ces deux séquences - il tournait alors La Couleur de l'argent de Martin Scorsese. Une différence d'apparence physique qui était aussi le cas pour Kelly McGillis, situation sur laquelle elle revenait dans une interview à Yahoo en 2013.

En fait, on n'avait filmé aucune scène de ce genre lors du tournage. Il semblerait que ce soit après avoir organisé des projections-test que les producteurs ont décidé qu'il en fallait une. Alors ils nous ont rappelés et on en a tourné une. (...) Mes cheveux étaient plus longs et bruns, je tournais alors "Bienvenue au Paradis", et je ne pouvais pas les couper. C'est pour ça que dans la scène de l'ascenseur, qu'on a tournée au même moment, j'ai une casquette, et qu'on ne voit que ma silhouette dans la scène d'amour, parce que mes cheveux étaient bruns et foncés.

En plus de leurs différences physiques, que le cadre et la lumière ont donc tenté de dissimuler, il a aussi fallu pour les deux acteurs se remettre dans le bain et retrouver la flamme de leur relation dans le film. Ce qui, de toute évidence, n'a pas vraiment fonctionné, vu la maladresse caricaturale de leurs gestes. Une scène complètement ratée mais qui s'intègre pleinement à la légende de Top Gun. Et à laquelle on espère bien que Top Gun : Maverick, attendu pour le 25 mai 2022, fera un clin d'oeil...