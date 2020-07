Tortues Ninja : le reboot en développement sera en animé

Le reboot des Tortues Ninja est toujours d'actualité. Le long-métrage s'est trouvé un réalisateur ainsi qu'un scénariste mais il ne s'agira pas, comme dans les deux dernières adaptations, d'un nouvel essai en live. La Paramount travaille sur un projet entièrement en animation.

Les Tortues Ninja reprennent du service...

Créées dans les années 80, les Tortues Ninja sont une équipe de tortues génétiquement modifiées qui résident dans les égouts de New York. À l'aide de leurs armes et de leurs aptitudes au combat rapproché, elle font le bien quand les habitants de leur ville sont exposés à des dangers divers. Mais leur travail est délicat car elles ne veulent pas qu'on découvre qui elles sont. Plusieurs fois employées pour des longs-métrages et séries, les Tortues Ninja vont être au centre d'une nouvelle adaptation pour le cinéma. Un reboot est en discussion depuis un moment, nous vous en parlions pour la dernière fois en début d'année dernière. Deadline remet le dossier sur la table en annonçant que le projet demeure en développement, toujours avec la Paramount.

... en animation

Contrairement aux deux précédents essais, pas de prises de vue en live, le film sera entièrement en animation. Nickelodeon Animation est impliqué avec des beaux noms à la production comme Seth Rogen, Evan Goldberg (via leur société Point Grey Pictures) et James Weaver. Les deux premiers ont fait des choses notables dernièrement, notamment avec la série The Boys. À la réalisation, c'est Jeff Rowe, un habitué de l'animation qui a travaillé sur la série Désenchantée. Quant au scénario, il a été confié à Brendan O'Brien (Nos Pires Voisins et sa suite). Avec cette équipe, on peut s'attendre à un film qui tenterait de toucher les adultes avec un humour décomplexé, sauf que l'implication de Nickelodeon Animation laisse penser que c'est davantage un public jeune qui pourrait être la cible.

Si on regrette que le live soit abandonné, on peut espérer que cette adaptation va proposer quelque chose de mieux et de plus fun par rapport aux deux derniers films produits par Michael Bay. Le premier, réalisé par Jonathan Liebesman, a vaguement fait illusion au box-office en récoltant 485 millions de dollars. Pour le second, la déception a été sévère avec seulement 245 millions de dollars. Malgré tout, la Paramount ne délaisse pas les Tortues Ninja et pense qu'il y a la possibilité d'inventer des histoires qui vont plaire au public. On saura s'ils ont raison quand ce nouveau film sortira, à une date encore non divulguée.