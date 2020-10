Totally Under Control : Alex Gibney dévoile son nouveau documentaire contre Donald Trump

Le réalisateur Alex Gibney vient de dévoiler la bande-annonce de son nouveau film documentaire : "Totally Under Control". Un long-métrage centré sur l’incapacité de Donald Trump à gérer la pandémie du Covid-19.

Alex Gibney à l’assaut de Donald Trump.

Décidemment, il ne fait pas bon être Donald Trump en ce moment. Tandis qu’il va être le héros malgré lui du prochain film de Sacha Baron Cohen, le président américain sera également au centre d’un documentaire d’Alex Gibney. Ce dernier va accabler le dirigeant des USA pour son incapacité à gérer la crise du Covid-19. Le documentaire, intitulé Totally Under Control, ne vas pas y aller de main morte avec le chef d’Etat.

Alex Gibney

Alex Gibney est un cinéaste assez réputé dans l’univers des documentaires. Il est notamment connu pour avoir réalisé des films comme Un Taxi pour l’enfer, Freakonomics, We Steal Secrets : la vérité sur Wikileaks ou encore Steve Jobs : The Man in the Machine. Cette fois, il est de retour avec un documentaire à l’encontre de Donald Trump.

Totally Under Control : une première bande-annonce qui pose le ton

Alex Gibney a tourné Totally Under Control pendant cinq mois dans le plus grand secret. Depuis la levée du confinement, le cinéaste a pris sa caméra pour filmer l’incompétence de son président. Avec l’aide d’Ophelia Harutyunyan et de Suzanne Hillinger, il présente les raisons de ce fiasco sanitaire américain face à la pandémie de Covid-19. Le titre fait explicitement référence à une déclaration de Donald Trump au début de l’épidémie, qui soutenait que la situation était « totalement sous contrôle ».

La bande-annonce donne un aperçu du travail réalisé par l’équipe d’Alex Gibney. Ils sont notamment allés à la rencontre de nombreux scientifiques, de professionnels de la santé, et même de responsables gouvernementaux pour mettre en exergue la manière de gérer la crise par Donald Trump. Évidemment, le rendu est sans concession et pointe une fois de plus l’inexpérience du président et son inaptitude à gouverner le pays. Ironiquement, cette bande-annonce tombe quelques jours après que Trump a été testé positif au coronavirus. À l’heure actuelle, la maladie a déjà fait plus de 210 000 décès aux Etats-Unis… On vous laisse avec la bande-annonce de Totally Under Control.