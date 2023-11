Touchez pas au grisbi : une influence majeure pour un grand film de Martin Scorsese

Le film de Jacques Becker "Touchez pas au grisbi", avec Lino Ventura et Jean Gabin, a eu une influence considérable sur le cinéma français et mondial. Jusqu'à même inspirer Martin Scorsese pour un de ses tout derniers films.

Touchez pas au grisbi, un très grand succès français

Réalisé en 1954 par Jacques Becker, Touchez pas au grisbi est un monument de l'histoire du cinéma français. Grand succès du cinéma d'après-guerre, modèle du film noir de gangsters qui fera les beaux jours du cinéma français dans les décennies suivantes, il ravive à l'époque la carrière de Jean Gabin et lance celle de Lino Ventura. Adapté du roman d'Albert Simonin, il est le premier opus de l'adaptation de sa trilogie Max le menteur, dont les opus suivants sont Le cave se rebiffe et Les Tontons flingueurs, respectivement sortis en 1961 et 1963.

Touchez pas au grisbi ©Les Films Corona

Touchez pas au grisbi est un succès aussi bien sur le plan critique que commercial. Il recueille au total en France plus de 4,7 millions d'entrées dans les cinémas et vaut à Jean Gabin sa deuxième Coupe Volpi d'interprétation masculine à la Mostra de Venise en 1954 - partagée avec sa performance dans L'Air de Paris, sorti la même année. L'influence du film est considérable, à l'étranger comme en France, et reste encore très palpable, puisque Martin Scorsese himself, maître américain du cinéma de gangsters, s'en est inspiré pour sa fresque de 2019 The Irishman.

Robert De Niro comme Jean Gabin

C'est dans une conversation avec Spike Lee, suite à la première new-yorkaise de The Irishman fin octobre 2019, que Martin Scorsese a ainsi expliqué combien Touchez pas au grisbi avait joué un rôle important dans sa conception. Il a notamment déclaré avoir montré à son directeur de la photographie Rodrigo Prieto plusieurs films français, Le Doulos et Le Deuxième souffle de Jean-Pierre Melville, et donc Touchez pas au grisbi de Jacques Becker, pour lui donner une idée de ce qu'il imaginait pour The Irishman.

Je lui ai montré le film "Touchez pas au grisbi", qui veut dire "ne touchez pas au butin", et qui est film français de gangsters très célèbre, avec Jean Gabin, du début des années 50. Quand je tournais "Casino" avec Robert De Niro, je trouvais qu'il commençait à avoir la stature de Jean Gabin à son âge moyen. Il avait toute cette puissance mais aussi une sérénité, quelque chose de "cool". Je crois que Bob devenait comme ça dans "Casino".

"Touchez pas au Grisbi" a un thème similaire (à "The Irishman") dans le sens où ce sont des gangsters vieillissants, à Paris, et qu'ils sont impliqués dans des affaires alors qu'ils ne le souhaitent pas. C'est le même ton, et j'aime le comportement de Gabin, sa manière de se présenter. On a même utilisé pour "The Irishman" un peu de la musique à l'harmonica de "Touchez pas au grisbi", et Robbie Robertson (compositeur du film, ndlr) s'est inspiré plus largement de la musique du cinéma noir français du début des années 50.

Jean Gabin, décédé en 1976, et Lino Ventura, décédé en 1987, n'auront donc jamais entendu cette référence et cet hommage à un des plus grands films de leur carrière respective. Mais cela, sans aucun doute, les aurait forcément flattés.