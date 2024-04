"Le tournage a été épouvantable" : Marlène Jobert ne garde pas un bon souvenir de ce film culte

Dans un récent entretien donné à Paris Match, Marlène Jobert s'est confiée sur un des pires tournages de sa carrière de comédienne : "Nous ne vieillirons pas ensemble" de Maurice Pialat, dans lequel elle donnait la réplique à Jean Yanne.

Marlène Jobert se confie sur un tournage compliqué

Si elle a depuis longtemps délaissé les plateaux de tournage pour se recentrer sur sa vie privée, Marlène Jobert, aujourd'hui âgée de 83 ans, se confie fréquemment sur sa carrière de comédienne phare du cinéma français des années 1970. Dans un récent entretien accordé au magazine Paris Match pour promouvoir son dernier livre pour enfants, Panique chez les sorcières, attendu le 5 juin prochain, Marlène Jobert s'est souvenue du tournage particulièrement houleux de Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat sorti en 1972.

Dans ce long-métrage, Marlène Jobert donnait la réplique à Jean Yanne, et incarnait Catherine, une jeune femme prise dans une relation destructrice avec Jean, un réalisateur de documentaires plus âgé. Leur relation était marquée par des hauts et des bas émotionnels intenses, et la jeune femme se trouvait régulièrement confrontée à son comportement abusif et destructeur de la part de Jean.

Adapté du roman éponyme de Maurice Pialat sorti la même année, le film a été considéré par ce dernier comme en grande partie autobiographique. Le caractère exécrable du metteur en scène est aujourd'hui de notoriété publique, et sur ce tournage en particulier, les tensions entre ce dernier et Jean Yanne, ont failli conduire au désastre.

Un film qui a failli ne jamais voir le jour

Dans son entretien avec Paris Match, Marlène Jobert s'est souvenue du tournage très compliqué de Nous ne vieillirons pas ensemble, et plus particulièrement des tensions entre Jean Yanne et Maurice Pialat, qui ont failli conduire à l'arrêt total du projet. Ainsi, elle a confié :

Jean Yanne, qui joue le rôle de Maurice dans le film, refusait de dire certaines répliques qui le rendaient antipathique. Maurice Pialat et Jean Yanne s'insultaient. Le producteur délégué, Jean-Pierre Rassam, a voulu cesser le film au bout de quinze jours. Quand j'ai annoncé que je partais le week-end voir mes parents, on m'a dit de ne pas revenir et qu'on arrêtait le tournage.

Finalement, elle est revenue sur le plateau le lundi, et le tournage s'est poursuivi, non sans heurts. En effet, Marlène Jobert, a confié qu'elle avait servi d'intermédiaire entre son partenaire de jeu et Maurice Pialat, qui ne parvenaient plus à communiquer :

Le tournage a été épouvantable. Je servais d'intermédiaire entre Maurice Pialat et Jean Yanne. 'Va dire à ce con', 'Réponds à cet enfoiré'… Maurice Pialat a été très bien avec moi car il gardait toute sa rage pour Jean Yanne. Il voulait que tout soit authentique.