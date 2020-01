Tous les films de super-héros à venir en 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

L’année 2020 sera une fois de plus une année généreuse en matière de films de super-héros. Puisque le calendrier de ces super-productions est parfois difficile à suivre, voici un listing de tous les films de super-héros attendus pour 2020.

En 2020, Marvel Studios, DC Films, et Sony Pictures sortiront plusieurs films de super-héros. Au fil des ans, le nombre de productions de ce type n’a cessé de grimper et celles-ci sont maintenant la pierre angulaire de presque tous les grands studios américains de cinéma. Pour le moment, 9 films de super-héros sont annoncés cette année.

Birds of Prey – La Suicide Squad au féminin (5 février)

Réalisé par Cathy Yan, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn proposera une équipe d’anti-héroïnes 100% féminine. Tandis que le film ouvrira cette année super-héroïque, c’est l’occasion pour DC Comics de rectifier le tire après Suicide Squad. Le studio retente sa chance avec un long-métrage classé R et irrévérencieux au possible. Ils ne referont pas deux fois la même erreur, cette fois ce sera violent et totalement décérébré. Le tout est emmené par Margot Robbie qui reprend son rôle de Harley Quinn pour, on l’espère, le meilleur.

Bloodshot – Vin Diesel en mode badass (4 mars)

Basé sur le personnage de Valient Comics du même nom, Bloodshot est un petit nouveau. Réalisé par Dave Wilson, le long-métrage est une production de Sony Pictures. L’histoire raconte le destin de Ray Garrison, tué et ramené à la vie avec des améliorations technologiques. L’entreprise Rising Spirit Technologies remplit son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être un super-soldat parfait, capable de se régénérer. Cependant Ray souffre d’une perte de mémoire totale. Cela permet à l’entreprise de se servir de lui sans aucune limite éthique. Le film promet de proposer une violence esthétique agréable tandis que Vin Diesel semble rejouer la carte de Riddick.

Les Nouveaux Mutants – Le film maudit (1 avril)

C’est un sujet compliqué. Le film a été tourné en 2017 par Josh Boone. Ce dérivé des X-Men promettait d’être le premier film du genre totalement horrifique. Mais le projet a rencontré de nombreuses complications. La Fox considérait que Les Nouveaux Mutants était trop flippant pour le public large. La production a donc décidé de faire des reshoots pour le rendre plus abordable. Le film est repoussé une première fois. Puis, la Fox s’est rendu compte que le long-métrage ne faisait alors plus assez peur. Le voilà de nouveau repoussé et de retour en tournage.

Entre temps, Disney a racheté la Fox, ce qui a ralentit les prises de décisions, envoyant Les Nouveaux Mutants dans les limbes. Mais il semblerait que le projet soit ressuscité, puisque Les Nouveau Mutants est attendu le 1er avril prochain. Côté casting, Josh Boone est allé chercher dans les séries avec la présence de Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton et Henry Zaga. En espérant que cette date de sortie au 1er avril ne soit pas un poisson d’avril…

Black Widow – Le grand maître Marvel Studios (29 avril)

Marvel Studio n’a que deux films à paraître en 2020. Ce qui n’était pas arrivé depuis des années. Mais avec Black Widow le studio joue la carte de la sécurité. Après Captain Marvel c’est le deuxième film centré sur un personnage féminin. Toujours interprété par Scarlett Johansson, le personnage méritait définitivement sa propre adaptation. Le film est réalisé par Cate Shortland qui placera l’héroïne entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, dans une période où elle est hors-la-loi. Le film promet d’être un condensé d’action.

Wonder Woman 1984 – L’épée de DC (3 juin)

La suite de Wonder Woman devait arriver le 1er novembre dernier, avant d’être repoussée au 5 juin 2020. Patty Jenkins revient derrière la caméra tandis que Gal Gadot reprend son rôle d’Amazon. Le premier film sorti en 2017 a été un succès monumental avec presque 822 millions de dollars de recettes à travers le monde. La mise en chantier de cette suite est donc un processus logique. Wonder Woman est un des derniers bastions de résistance pour la survie du DC Extended Universe. Ce deuxième opus promet en tout cas d’être explosif et Warner espère un succès du même acabit.

Morbius – Deuxième chance pour Jared Leto (5 août)

Après avoir échoué chez DC pour son interprétation du Joker dans Suicide Squad, Jared Leto tente sa chance chez Marvel. Morbius est un spin-off de Spider-Man produit par Sony. A l’origine Morbius est un ennemi du tisseur, mais au fil du temps, le personnage devient davantage un anti-héros qu’un super-vilain. Il était un biochimiste qui s’est imprégné de capacités vampiriques et de traits physiques après une expérience qui a mal tournée. Le film est mis en scène par Daniel Espinosa.

Venom 2 – Rectification de tire (30 septembre)

Le premier film, sorti le 10 octobre 2018, a été un succès imposant au box-office : plus de 856 millions de dollars de recettes. Pourtant, les critiques ont été désastreuses. Sony a donc décidé de remercier Ruben Fleischer pour le remplacer par un nouveau réalisateur. Pour cette suite c’est donc Andy Serkis qui prend le contrôle de la mise en scène. Tom Hardy et Michelle Williams seront de retour dans leurs rôles respectifs tandis que Woody Harrelson incarnera le puissant Carnage. On ne sait pas encore si Tom Holland apparaîtra dans le costume de Spider-Man mais Venom 2 promet de rectifier les erreurs du premier film en proposant une vision plus sombre, plus violente, avec peut-être un classement R à la clé.

Comment je suis devenu super-héros – Quand les français s’en mêlent (14 octobre)

Pourquoi le film de super-héros serait réservé aux Américains ? Les Français aussi ont envie de proposer leur version de ce mythe moderne. Pour l’occasion Douglas Attal réunit un casting imposant composé de Pio Marmaï, Benoît Poelvoorde et Leïla Bekhti pour l’un des premiers films de super-héros français (Vincent n’a pas d’écailles l’était un peu). Comment je suis devenu super-héros prend place dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés. C’est alors qu’une mystérieuse substance se répand procurant des pouvoirs à ceux qui n’en ont pas. Hâte de voir le rendu, et le point de vu français sur ce genre omniprésent au cinéma.

Les Éternels – Le pari risqué de Marvel (4 novembre)

Réalisé par Chloé Zhao c’est le projet le plus ambitieux de Marvel depuis Les Gardiens de la Galaxie. Comme le film de James Gunn, Les Éternels, mettra en scène des personnages inconnus du grand public et une intrigue cosmique inédite et de grande ampleur. Le casting se compose pour l’instant de Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et de Kit Harington. Les Éternels est basé sur une bande dessinée éponyme de Jack Kirby sortie dans les années 1970. Les Éternels, et leurs ennemis les Déviants, sont des créations des Célestes. Ces derniers ont déjà fait leur apparition dans le MCU dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Ego, la planète vivante, interprété par Kurt Russell, fait partie de ces puissants Célestes. Thanos est quant à lui un Déviant, ennemi des Éternels. Reste à savoir si le long-métrage gardera cette connexion ou pas.