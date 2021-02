Tous mes amis sont morts sur Netflix : c'est quoi ce film d'horreur festif ?

Si vous mélangez "Scream" et "Projet X" dans un shaker, vous aurez "Tous mes amis sont morts", film d'horreur polonais à découvrir sur Netflix dès le 3 février.

Un stream de frissons

Netflix s'est fait la spécialité de parcourir le monde pour en rapporter des pépites dans le style de l'horreur. Si la qualité n'est peut-être pas toujours là, chaque film réussit à trouver son chemin vers le Top 10 des visionnages en France. On a parfois droit à des blockbusters comme The Babysitter et sa suite, réalisés par McG. Et puis il y a des trouvailles. On a découvert le déroutant La Plateforme, venu d'Espagne, #Alive qui a fait le chemin de Corée du Sud ou Les Liens maudits qui est né de l'imagination de nos amis italiens. Aujourd'hui, c'est vers la Pologne que nous nous tournons avec Tous mes amis sont morts.

Tous mes amis sont morts : c'est la fête !

L'histoire se déroule le soir du réveillon alors que des adolescents se retrouvent dans une maison pour fêter le passage à la nouvelle année. Tout commence comme dans une comédie américaine. L'alcool coule à flots, les corps s'échauffent dans les chambres à coucher... La soirée est parfaite. Puis survient une dispute, une demande en mariage déjoue, des cœurs se brisent, et la violence pointe le bout de sa batte de baseball.

Tous mes amis sont morts ©Netflix

Les ados veulent s'amuser, mais la fête va prendre un tournant dramatique alors que les assassinats se multiplient. Il faut dire que personne n'est vraiment très clair et les secrets révélés brouillent les esprits. Il y a un peu de sang, mais surtout beaucoup d'humour noir dans Tous mes amis sont morts. Il y a même un ours !

Le film rend hommage à sa façon aux classiques du genre slasher. On pense à Scream que l'on aurait mélangé avec Projet X. Le film est mené par Julia Wieniawa-Narkiewicz, déjà croisée sur Netflix dans Nobody sleeps in the woods tonight, autre film d'horreur polonais. Le film est réalisé par Jan Belcl, dont c'est le premier long-métrage.

Tous mes amis sont morts est disponible sur Netflix depuis le 3 février.