Il va falloir s’y faire, Denis Villeneuve n’acceptera sans doute jamais de voyager vers une galaxie très, très lointaine. La raison : la qualité de Star Wars qui n’a fait que dégringoler depuis des années. Et c’est le réalisateur de Dune qui le dit.

Denis Villeneuve, fan de Star Wars

Denis Villeneuve est aujourd’hui l’un des réalisateurs les plus acclamés de Hollywood. Avec sa saga Dune, et bien avant avec Premier Contact et Blade Runner 2049, le cinéaste québecois a montré qu’il avait de la ressource dans la science-fiction.

Cela est peut-être dû à son amour inconditionnel pour Star Wars. À plusieurs reprises, le réalisateur de Prisoners a cité la saga de George Lucas parmi les films préférés dans son enfance. « ‘L’Empire contre-attaque’ est le film que j’ai le plus attendu de ma vie. J'ai vu le film un milliard de fois à l'écran. J’ai été traumatisé par ‘L’Empire contre-attaque’. J’adore ‘Star Wars’ », a-t-il raconté dans le podcast The Town, via Variety.

Cependant, cette époque semble être révolue. Et Denis Villeneuve ne semble plus du tout intéressé par Star Wars, comme il l’a confié, sans langue de bois.

Denis Villeneuve n’est pas intéressé à l’idée de réaliser un film Star Wars

Pour Denis Villeneuve, la saga Star Wars a perdu de sa superbe, non pas dès 2015 avec Le Réveil de la Force comme le pensent beaucoup de fans, mais dès les années 1980. « Le problème est que tout a déraillé en 1983 avec ‘Le Retour du Jedi’. C’est une longue histoire. J'avais 15 ans, et mon meilleur ami et moi voulions prendre un taxi et aller à Los Angeles et parler à George Lucas – nous étions tellement en colère ! Aujourd'hui encore, les Ewoks. Il s’est avéré que c’était une comédie pour enfants », lâche-t-il.

Denis Villeneuve ne s’est pas arrêté là et est même allé plus loin dans ses reproches. Selon lui, la franchise Star Wars « s'est cristallisée dans sa propre mythologie » et est devenue « très dogmatique, cela semblait être une mécanique, plus de surprises ». Dès lors, la question que tout le monde se posait ne semble plus d’actualité. « Donc je ne rêve pas de faire un ‘Star Wars’ parce que j’ai l’impression que c’est très codifié ».

Inutile d’espérer le voir diriger l’autre célèbre saga de science-fiction, Star Trek. Le réalisateur admet ne pas être « un trekkie ». Tant mieux, diront les fans de Dune.

Cela laisse le temps à Denis Villeneuve de développer Dune 3 qui devrait sortir en décembre 2026.