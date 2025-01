Tout le bleu du ciel : sans ce personnage qui apparaît à la 10ème minute, le film n'existerait pas

Ce soir, TF1 propose à ses téléspectateurs le téléfilm "Tout le bleu du ciel", une adaptation du roman éponyme de Mélissa Da Costa. Disponible également sur Netflix, cette œuvre cache un petit détail qui amusera les spectateurs : l'auteure apparaît dans une scène au début du film.

Tout le bleu du ciel : de l'écriture à l'écran

Publié en 2019, Tout le bleu du ciel est le premier roman de Mélissa Da Costa. L'histoire suit Émile, un jeune homme de 26 ans atteint d'une forme précoce d'Alzheimer, qui décide de partir en voyage avec Joanne, une inconnue rencontrée via une petite annonce. Ensemble, ils entreprennent un périple en camping-car à travers les Pyrénées, pour tenter d'échapper au quotidien de la maladie et redonner un sens à leur existence.

Le roman a rapidement rencontré un immense succès, en séduisant des milliers de lecteurs par son histoire touchante. Cette popularité a naturellement conduit à son adaptation à l'écran. Le téléfilm, réalisé par Maurice Barthélemy, est une coproduction franco-belge diffusée pour la première fois en Belgique le 26 janvier 2025 sur La Une, puis en France le 27 janvier 2025 sur TF1. Netflix France propose également le film à ses abonnés en simultané.

Pour incarner les personnages principaux, la production a fait appel à des acteurs talentueux. Camille Lou prête ses traits à Joanne, tandis qu'Hugo Becker interprète Émile. Le casting est complété par Marie Denarnaud dans le rôle d'Isabelle.

Le tournage s'est déroulé dans les magnifiques paysages de la région Occitanie, afin d'offrir un cadre authentique au récit.

Mélissa Da Costa : une auteure au succès fulgurant qui s’invite à l’écran

Mélissa Da Costa s’est imposée comme l’une des auteures les plus lues en France grâce à son premier roman Tout le bleu du ciel, publié en 2019. Ce récit poignant sur la quête de liberté et l’évasion face à la maladie a touché des milliers de lecteurs, faisant d’elle une référence incontournable dans le paysage littéraire contemporain. Le succès du livre, qui s'est écoulé à plus de 1,5 million d'exemplaires, a naturellement conduit à son adaptation à l’écran.

Grâce au succès de son premier roman, elle a publié d'autres ouvrages à succès tels que Les Lendemains (2020), Je revenais des autres (2021), Les Douleurs fantômes (2022), La Doublure (2022), Les Femmes du bout du monde (2023), La Faiseuse d'étoiles (2023) et Tenir debout (2024).

Mais au-delà de l’écriture, Mélissa Da Costa a réservé une surprise aux spectateurs attentifs. À la dixième minute du téléfilm, l’auteure apparaît brièvement dans le rôle d’une gendarme, interrogeant Émile et Joanne sur le bord de la route. Un clin d’œil discret, mais symbolique, qui rappelle que sans elle, cette histoire poignante n’aurait jamais vu le jour, que ce soit sous forme de roman ou de téléfilm.

Melissa Da Costa fait une apparition dans "Tout le bleu du ciel"

Cette pratique, bien que rare, n’est pas inédite. De nombreux auteurs ont déjà fait des apparitions furtives dans les adaptations de leurs œuvres. Stephenie Meyer, par exemple, s’est glissée dans une scène de Twilight, en tant que cliente d’un café dans le premier volet de la saga vampirique. Ce type de caméo est souvent perçu comme un hommage aux fans et une façon pour l’auteur de s’inscrire physiquement dans l’univers qu’il a créé.