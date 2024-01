"Elle me mord !" : cette frayeur de Sydney Sweeney avec une araignée

Sydney Sweeney a donné de sa personne sur le tournage d'une scène de "Tout sauf toi", se faisant mordre par une araignée alors que ce n'étai pas du tout prévu.

Tout sauf toi : comédie romantique en Australie

Réalisé par Will Gluck (Easy A, Sexe entre amis), Tout sauf toi cherche à relancer la comédie romantique à l'ancienne. Porté par Sydney Sweeney et Glen Powell, le film voit Bea et Ben se rencontrer par hasard et vivre un premier rendez-vous quasi parfait. Mais à la fin, un malentendu les sépare et chacun estime que l'autre est une personne détestable. Alors qu'ils ne pensaient jamais se revoir, ils vont être réunis par le mariage, en Australie, de la sœur de Bea avec la meilleure amie de Ben.

Comme on peut s'y attendre, le duo va d'abord bien mal vivre ensemble. Mais voyant que le mariage risque d'imploser à cause d'eux, Bea et Ben décident de faire mine d'être en couple. Une situation qui va évidemment les rapprocher.

Tout sauf toi ©Sony Pictures

Avec cette comédie, Will Gluck enchaîne les situations décalées, notamment en ridiculisant ses protagonistes. Car derrière le physique de super-héros de Glen Powell, il y a un homme qui sait à peine nager et qui panique à la vue d'une grosse araignée. C'est ce qu'on voit lors d'une scène comique où Bea et Ben se font des caresses dans le but d'attirer l'attention de leurs familles et amis. Mais alors que Bea a la main au niveau des fesses du garçon, elle en sort l'animal, ce qui provoque leur affolement.

La scène de l'araignée s'est mal déroulée pour Sydney Sweeney

Si la séquence est amusante à l'écran, elle l'a beaucoup moins été durant le tournage de Tout sauf toi. C'est ce que racontait Sydney Sweeney lors du The Tonight Show de Jimmy Fallon. Vidéo à l'appui, la comédienne a montré qu'une vraie Sparassidae ("Huntsman spider" en anglais) avait été utilisée pour filmer cette scène. Sauf que celle-ci a mordu l'actrice, qui s'est mise à hurler : "Elle me mord, elle me mord ! Elle me mord vraiment !".

L'équipe, pensant qu'elle était en train de jouer, a mis du temps à intervenir, avant que Glen Powell ne comprenne la situation.

Je me tiens là avec une araignée sur la main qui me mord. Je crie, et tout le monde regarde. Et Glen est le seul qui a commencé à se dire que c'était peut-être réel.

La relation entre Sydney Sweeney et l'araignée en question avait pourtant bien commencé. Des images des coulisses ont montré la comédienne assez à l'aise lors de la préparation.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Sydney Sweeney, puisque la morsure de l'araignée n'a pas eu d'autres conséquences. Un rapport médical de la production a tout de même été publié, indiquant avec humour : "Sydney Sweeney, mordue par une araignée, désormais Spider-Woman". L'ironie étant qu'au moment du tournage, la production ne savait pas que l'actrice avait justement été choisie pour incarner Spider-Woman dans Madame Web.