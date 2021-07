Tout s'est bien passé : une bande-annonce poignante du François Ozon avec Sophie Marceau

François Ozon est de retour sur la Croisette avec son nouveau film "Tout s'est bien passé". Le réalisateur s'attaque à un sujet d'actualité, délicat, celui de l'euthanasie. Sophie Marceau s'illustre aux côtés d'André Dussollier dans une bande-annonce poignante.

Tout s'est bien passé : François Ozon dirige Sophie Marceau et André Dussollier

Pour son nouveau film, le réalisateur François Ozon a décidé de tirer son scénario du roman éponyme d'Emmanuèle Bernheim, une douloureuse histoire que l'auteure elle-même a vécue. C'est donc après avoir réalisé Grâce à dieu et Été 85 que le cinéaste s'attaque à une autre question de société dans Tout s'est bien passé, celle de l'euthanasie. Pour ce faire, le sujet est porté par deux grandes figures du cinéma français tel André Dussollier et Sophie Marceau (voir notre critique ici).

François Ozon a déjà été nommé huit fois aux César et quatre fois à Cannes. Il voit donc une nouvelle fois l'un de ses films projeté sur la Croisette. En effet, Tout s'est bien passé concourt parmi les vingt-quatre films en compétition officielle. Et la bande-annonce du film a enfin été dévoilée au grand jour.

Tout s'est bien passé ©Diaphana Distribution

Un drame poignant

André Dussollier et Sophie Marceau partagent pour la première fois l'écran. Ainsi, le cinéaste illustre une relation complexe entre un père victime d'un AVC et sa fille aînée. Géraldine Pailhas et Charlotte Rampling viennent compléter le casting. Les deux sœurs vont tenter d'accompagner leur père qui est gravement diminué par la maladie. Le synopsis officiel de ce drame poignant est le suivant.

"À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir."

Naturellement, François Ozon propose un film rempli d'humanité, sans pathos et illuminé par la justesse de ses acteurs. Tout s'est bien passé sortira en salles le 22 septembre prochain. Après avoir mis en lumière Sophie Marceau à l'écran, François Ozon s'associera à une autre grande star du cinéma français, qui n'est autre qu'Isabelle Adjani. En effet, son prochain long-métrage est déjà prévu et va s'intituler Peter von Kant.