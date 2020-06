Tout simplement noir : la bande-annonce promet une comédie acide et survoltée

Entouré de la fine fleur de la comédie française, Jean-Pascal Zadi sera au cinéma le 8 juillet dans "Tout simplement noir", une comédie qui s'annonce très drôle et qui se dévoile aux travers d'une bande-annonce aux dialogues percutants et rafraîchissants.

Cette bande-annonce pouvait-elle arriver à un meilleur moment ? Le film Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, prévu au cinéma le 8 juillet, s'annonce comme une comédie surprenante et - enfin - différente. Quel est le pitch ? On découvre Jean-Pascal, acteur plutôt raté qui veut organiser une grande marche de contestation noire en France. Un projet qui va devenir une aventure parsemée de rencontres avec des personnalités artistiques dans leur propre rôle.

Tout simplement noir, le meilleur de Platane et du regard caméra ?

Sur le fond comme sur la forme, il faut admettre que cette bande-annonce est très séduisante. Dans un paysage cinématographique comique dominé par Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu et la moquerie "régionaliste" à la qualité aléatoire façon Les Tuche ou Dany Boon, que ça fait du bien de voir un humour plus jeune, enthousiaste, prêt à se marrer a priori avec intelligence de la dimension communautariste de notre société. Jean-Pascal Zadi s'est bien entouré : Éric Judor, Fary, Joey Starr, Claudia Tagbo et Mathieu Kassovitz entre beaucoup d'autres. Un gage a priori de qualité, mais aussi le risque que le film soit monté comme une succession de rencontres, un format où les inégalités de séquences se voient d'autant plus. Mais par ailleurs, la mise en scène semble tirer vers le documentaire fictif, avec des regards caméras et un cadre au plus près des personnages. The Office, Platane, mais aussi les films de Thomas Ngijol et Fabrice Éboué, on devine des influences qui, bien assimilées, pourraient conduire à une excellente comédie.

Au regard de ce qui se passe aux USA, mais aussi en France, et d'une manière générale dans le monde entier, il est plus que temps de faire un sort définitif au racisme, à la bêtise, et à l'humour condescendant et discriminant. Tout simplement noir, qu'on peut déjà comprendre comme une invitation à regarder la réalité en face, avec tous ses talents et une bande-annonce déjà hilarante, pourrait bien tordre le cou à beaucoup d'hypocrisie et régénérer la comédie française.