Toy Story 2 : comment un bébé a sauvé le film ?

Alors que la production de Toy Story 2 bat son plein, le studio d’animation Pixar bascule dans un chaos total. 90 % des aventures de Woody et Buzz l’éclair partent en fumée. En cause, une erreur de codage effaçant progressivement l'entièreté du film.

Toy Story 2 : le retour de Buzz et Woody

À sa sortie, le premier Toy Story bouleverse le monde de l’animation. En 1996, il est le premier film d’animation entièrement en images de synthèse. Forts de leurs succès auprès du public, Woody, Buzz, Rex et consorts reviennent 4 ans plus tard dans les salles de cinéma avec Toy Story 2.

Toy Story 2 © Pixar

Dans ce second opus, un collectionneur enlève le célèbre cow-boy afin de le vendre à un musée. Les jouets de la chambre d'Andy partent à sa recherche. Mais Woody ne sait plus où est sa place ; chez Andy ou avec sa nouvelle collection ?

Une erreur à plusieurs millions de dollars

Le studio Pixar souhaite accroître sa réputation en développant à cette époque deux films d’animation. 1001 pattes ainsi que Toy Story 2, tous les deux réalisés par John Lasseter. Alors que les animateurs du studio travaillent d’arrache-pied sur le nouveau volet des aventures de Woody et ses amis, une mésaventure réduit le film en poussière.

Des centaines d’heures de Toy Story 2 s’effacent avant que les directeurs techniques du film s’en aperçoivent. En cause, une ligne de code ajoutée sur le serveur du long-métrage en création. Celle-ci détruit plusieurs heures de travail sur l’animation de Toy Story 2. Panique à bord chez Pixar. Ils ne cherchent pas le coupable. Ils veulent récupérer le film.

Toy Story 2 © Pixar Animation Studios

L'équipe tente de récupérer les fichiers via les sauvegardes sur cassettes. Problème : elles sont de très mauvaises qualité, et possèdent d’importants défauts. Elles ne permettent pas de récupérer le film.

Un bébé sauve la mise

Entre en jeu Galyn Susman, directrice technique et "sauveuse" du studio américain. En congé maternité après la naissance de son fils, Susman travaille depuis chez elle à la création du film. Elle possède un ordinateur depuis lequel elle a continué ses tâches avec une copie des fichiers du film. Dans un entretien pour TheNextWeb, Oren Jacob, directeur technique du studio, explique qu'ils ont alors décidé d'aller en voiture récupérer l'ordinateur en question. Et que le trajet a été très stressant :

J’ai pris la machine, des couvertures, je l’ai attachée avec des ceintures de sécurité. On a conduit à 35 à l’heure avec les feux clignotants, espérant une escorte policière. Mais nous n'avons hélas croisé aucun policier.

Par miracle, la récupération des fichiers fonctionne. Après plus de 30 000 fichiers vérifiés un à un par les développeurs, le film est sauvé. Oren Jacob parle d'un travail acharné :

Nous avons travaillé non-stop du vendredi au lundi matin, en faisant des rotations, avec de la nourriture et des sacs de couchage, avec environ 10 ou 12 personnes.

De nouvelles directives pour Toy Story 2

Fiers de s’en être sortis indemnes, les animateurs ne sont pas au bout de leur peine. John Lasseter et autres membres de Pixar ne se satisfont pas du film. Neuf mois avant la sortie prévue, ils reprennent Toy Story 2. L’histoire et l’animation changent complètement. Les équipes du long-métrage créent de nouveaux personnages comme le chien Buster, ou de nouveaux éclairages et de nouvelles animations. Un tout nouveau film à sortir à temps.

Toy Story 2 © Pixar Animation Studios

Le 22 novembre 1999, Toy Story 2 sort dans les salles américaines et triomphe auprès du public. Deux autres films verront le jour, en 2010 et 2019.