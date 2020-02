Toy Story 3 : des fans ont refait le film en stop motion et c’est bluffant

Vous avez aimé ? Partagez :

Des fans ont repris « Toy Story 3 » pour en faire un remake en stop-motion. Intitulé « Toy Story 3 in the real Life », ce film des frères McGrew reprend plan par plan le classique de l’animation des studios Pixar.

Deux frères, Morgan et Mason McGrew, ont publié un remake complet en stop-motion de Toy Story 3 sur YouTube. Le duo a commencé à teaser le projet dès l’été dernier lorsqu’ils ont sorti une bande-annonce entièrement tournée à l’iPhone. Ce projet, intitulé Toy Story 3 in the real life a pris huit ans pour se concrétiser.

Les jouets prennent vie

Morgan et Mason ont décidé de recréer Toy Story 3 en 2011. Ils savaient que pour le refaire de manière crédible les moindres détails sont importants, comme la chambre d’Andy. Mais ils refusaient d’utiliser des effets visuels et des fonds verts. Ils ont donc recréé entièrement la chambre d’Andy à l’identique et grandeur nature. Il leur a fallu deux ans pour terminer le décor.

Huit ans plus tard, après une tonne de jouets utilisés et des centaines de photos prises, Toy Story 3 in real Life a déjà attiré plus d’un demi-million de vues sur YouTube. Les deux frères ont conservé l’audio du long-métrage original, préservant ainsi la distribution vocale culte du classique des studios Pixar. Lors d’une interview à ABC News en 2015, Morgan McGrew n’a pas caché son engouement pour Toy Story 3 :

Toy Story 3 est le centre de notre univers, donc c’était génial de passer du temps à le traduire dans la vraie vie. Oui, huit ans semblent être une quantité de temps monumentale, mais nous avons apprécié chaque minute.

Ce remake en stop-motion parvient à capturer les émotions des personnages grâce à des modifications des visages via de l’argile. La plupart des jouets ont été achetés en magasins mais certains ont été recréés de toutes pièces. La séquence la plus impressionnante survient évidemment quand les jouets sont balancés dans un incinérateur.

Face à leur passion, leur attention et la quantité de travail fournie pour la réalisation de ce remake, The Walt Disney Company a officiellement approuvé la sortie de ce film, garantissant ainsi que la publication ne sera pas supprimée en raison d’une revendication de droits d’auteur. Un joli coup pour les deux frères.