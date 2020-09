Toy Story 4 : Disney est poursuivi en justice à cause du personnage de Duke Caboom

« Toy Story 4 » est comme d'habitude un petit rendez-vous immanquable pour les fans de l'univers Pixar. Mais aujourd'hui, Disney est poursuivi en justice à cause du personnage de Duke Caboom.

Toy Story 4 : encore une belle réussite

En juin 2019, Pixar offrait une nouvelle aventure aux joyeux jouets de Toy Story. Un quatrième épisode réalisé par Josh Cooley qui confrontait Woody à sa nouvelle vie. Le long-métrage a encore été un énorme succès pour Pixar avec plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office. Le film a même remporté l'Oscar du Meilleur film d'animation. Loin d'être l'épisode de trop, Toy Story 4 s'est imposé comme un petit chef-d’œuvre dont Pixar en a le secret.

L'un des atouts de ce nouvel opus est l'ajout de nouveaux personnages comme Duke Caboom. Le cascadeur canadien doublé par Keanu Reeves s'est avéré être un rajout hilarant à l'équipe de Toy Story. Le personnage a fait grande impression et demeure l'un des éléments inédits et impactant de ce nouvel opus. Pourtant, un an plus tard, Disney est poursuivi en justice à cause de ce motard. Selon un rapport de TMZ, une société appelée K&K Promotions a intenté une action contre Disney, Pixar et d'autres filiales de The Walt Disney Company. Cette boîte est détenue par le fils de feu Evel Knievel, un célèbre cascadeur dont Duke Caboom est inspiré. K&K Promotions est propriétaire des droits d'auteur et des marques de commerce du cascadeur.

Disney en procès à cause de Duke Caboom

En effet, Duke Caboom est sans aucun doute un hommage parodique à Evel Knievel. Ce dernier, de son vrai nom Robert Craig Knievel, est un cascadeur américain né en 1938 et décédé en 2007. Il a réalisé des cascades hautement médiatisées, dont une tentative de saut au-dessus du Snake River Canyon. Il a notamment sauté au-dessus de treize bus à étage et d'une piscine remplie de requins. Le cascadeur est donc devenu célèbre pour ses excentricités, et de nombreux films documentaires se concentrent sur son parcours. Bref, c'est une figure importante de ce milieu.

Le personnage de Duke Caboom est donc certainement inspiré de ce célèbre cascadeur. Pour autant, difficile de voir comment un tel procès pourrait aboutir puisque le personnage ne porte pas le même nom, et est davantage de l'ordre de l'hommage que de l'appropriation commerciale. Effectivement, le costume de Duke Caboom s'apparente à celui d'Evel Knievel, et des jouets similaires à son effigie étaient en vente dans les années 1970. A ce stade, l'action contre Disney vient d'être apportée en justice. Difficile de savoir où va mener ce procès, ni de quel côté vont se ranger les juges de l'affaire. La loi américaine sur les marques déposées est différente à celle sur les droits d'auteur et n'est pas soumise à un « usage loyal ». Ainsi, vraisemblablement, Disney devrait sortir vainqueur de cette joute juridique.