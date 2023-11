Toy Story 5 : cette annonce va rassurer les fans de la saga

On le sait depuis le mois de février dernier : Toy Story 5 est en préparation du côté de chez Pixar. Et une nouvelle information va rassurer les fans de la saga.

Toy Story 5 : le retour des héros

Pour de nombreux fans de la saga Toy Story, l'histoire de Woody et Buzz L'Éclair semblait s'être conclue en beauté avec Toy Story 3 sorti en 2010. Ce troisième opus, avec sa fin émouvante et satisfaisante, avait laissé l'impression d'une conclusion parfaite pour la série. Cependant, Toy Story 4 sorti en 2019 est venu ajouter un chapitre supplémentaire, offrant une fin encore plus personnelle, notamment pour Woody. L'annonce de Toy Story 5 en février dernier a donc été une surprise pour beaucoup, suscitant à la fois curiosité et excitation.

Dans une interview récente donnée à Jimmy Fallon dans le Tonight Show, Tim Allen, la voix originale de Buzz, a révélé que Disney l'avait contacté pour qu'il reprenne son rôle, de même que Tom Hanks, qui double Woody. Il a également mentionné l'implication d'un des créateurs originaux de la série dans l'écriture du scénario, ce qui promet une fidélité à l'esprit des premiers films.

S'il était difficile d'imaginer un film de la saga sans Woody et Buzz, Disney aurait très bien pu imaginer une histoire avec des nouveaux personnages, voire un préquel, pour apporter de l'originalité. Les fans seront donc rassurés d'apprendre que les deux héros emblématiques seront bel et bien de retour pour ce cinquième volet.

Un retour en grâce pour Pixar ?

Toy Story 4 avait pris une direction inattendue en se concentrant sur l'évolution personnelle de Woody, qui choisissait finalement de ne pas retourner avec le groupe de jouets dans la chambre de Bonnie pour suivre la bergère et vivre de nouvelles aventures. Cette fin avait ouvert la porte à de nouvelles possibilités narratives, laissant les fans se demander ce que l'avenir allait réserver à leurs personnages préférés. Une rumeur faisait état d'un retour d'Andy, désormais adulte, dans la vie de ses anciens jouets préférés qu'il avait légués à la petite Bonnie à la fin du troisième film.

Le succès commercial et critique de Toy Story 4, qui a rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial, a démontré que l'appétit pour les histoires de Woody, Buzz et leurs amis reste fort. Malgré les inquiétudes initiales que le quatrième film ne puisse pas égaler la qualité des précédents, il avait été très bien accueilli par les fans.

Pour Pixar, Toy Story 5 représente, en outre, une opportunité importante, surtout après des résultats en demi-teinte avec des films comme Buzz l'Éclair et Elementaire. La pandémie et la décision de lancer plusieurs films originaux directement en streaming ont impacté les performances en salle du studio. Le retour de franchises populaires, telles que Vice-Versa 2 et maintenant Toy Story 5, est donc une stratégie clé pour renouer avec le succès en salle.

À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la date de sortie du film.