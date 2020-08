Toy Story : les jouets peuvent-ils mourir ? Le réalisateur répond

Bien que la saga soit terminée, les quatre films "Toy Story" font encore parler d'eux en rapport avec le fait que les jouets puissent mourir ou non. Lee Unkrich, réalisateur de "Toy Story 3", a récemment donné son avis sur la question sur Twitter.

Voilà près de 23 ans - de Toy Story, sorti en France en 1996, à Toy Story 4 en 2019 - que les spectateurs de Toy Story suivent les aventures de Woody, Buzz et toute l'équipe. Une saga aussi longue et marquante a son lot de théories en tout genre. En effet, la question qui trotte dans la tête de certains est de savoir si les jouets peuvent perdre la vie. Lee Unkrich, réalisateur de Le Monde de Nemo, de Monstres et Compagnie ou encore de Toy Story 3, a donné sa réponse sur Twitter.

Des jouets immortels mais pas totalement

Twitter est souvent le théâtre de questions/réponses qui peuvent nourrir un univers déjà bien étendu. C'est le cas pour l'univers Pixar qui, par l'intermédiaire de Lee Unkrich, a tenu à lever le voile sur la question des jouets qui traversent les âges sans être inquiétés par la mort. En effet, il a répondu à cette question en précisant que, dans Toy Story, "les jouets vivent aussi longtemps qu'ils existent". En d'autres termes, les jouets sont immortels et ne craignent pas de disparaître par le facteur temps. Cependant, à l'image de ce qu'il se passe dans Toy Story 3, il poursuit en écrivant que s'ils sont amenés à être détruits comme dans un incinérateur : "Game Over". Cela signifie donc bien que les jouets ne sont pas éternels.

Même si cela pouvait paraître évident aux premiers abords, les jouets, une fois détruits, n'existent plus ce qui rend la scène de fin du troisième volet des aventures de nos jouets préférés d'autant plus stressante puisqu'on peut imaginer, à ce moment-là, cette fin tragique que l'on a pu éviter en tant que spectateur. Le fait de savoir une fois pour toute que Woody, Buzz ou encore Jessie peuvent mourir rend l'attachement beaucoup plus fort envers ces personnages avec lesquels on a ri et pour lesquels on a pleuré.